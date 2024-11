Romeo Beckham zeigt stolz seine neuen Rücken-Tattoos

Romeo Beckham (22), der Sohn von Fußballer David (49) und Designerin Victoria Beckham (50), hat vergangenen Freitag in seiner Instagram-Story seine neuesten Tattoos präsentiert. In einem oberkörperfreien Foto zeigte er zwei auffällige Tätowierungen auf seinem Rücken: ein großes Flügeltattoo, das seinen Nacken ziert, und eine Schrift, die sich entlang seiner Wirbelsäule erstreckt. Zusätzlich schmückt ein kleines Zitat sein Schulterblatt.

Doch damit nicht genug: Auf einem weiteren Schnappschuss lächelt Romeo in die Kamera, während ein Tattoo-Künstler ihm das nächste Motiv auf den Arm sticht. Seine Liebe zur Körperkunst hat der 22-Jährige bereits in der Vergangenheit gezeigt. Unter seinen zahlreichen neuen Tattoos befindet sich auch ein Vogel, der eine Rose im Schnabel hält, begleitet von der Phrase "Everything passes". Erst kürzlich kam das Wort "Romance" in feiner Handschrift auf seinem Zeigefinger hinzu. Die Begeisterung für Tattoos scheint unter den Beckham-Brüdern ohnehin tief verwurzelt zu sein, denn auch sein jüngerer Bruder Cruz Beckham (19) zeigte kürzlich stolz ein "Three Lions"-Tattoo auf seinem Oberarm – ein Tribut an das EM-Finale 2024.

Auch der älteste Bruder Brooklyn Peltz-Beckham (25) teilt diese Vorliebe und hat laut Mirror über 100 Tattoos, von denen ein Großteil seiner Ehefrau Nicola (29) gewidmet ist, darunter ihr Porträt auf seinem Oberarm und ihre Augen zusammen mit ihrem Namen im Nacken. Ein gemeinsames "Brotherhood"-Tattoo symbolisiert zudem die tiefe Geschwisterbindung der Beckham-Brüder. Die Liebe zur Körperkunst haben die Brüder dabei von ihrem Vater David geerbt, der als Tattoo-Ikone und stolzer Träger zahlreicher Familien-Tattoos gilt.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham, 2024

Instagram / victoriabeckham David Beckham, 2024

