So cool posiert Romeo Beckham mit neuem Tattoo auf der Brust

Romeo Beckham (21) ist stolzer Besitzer eines brandneuen Tattoos – und das präsentiert er sogleich seinen Fans auf Instagram. In seiner Story postet der Sohn von David Beckham (49) selbstbewusst den neuen Körperschmuck, der auf seiner Brust prangt. Als Motiv entschied sich der junge Fußballer für eine Abbildung einer Frau, die zwei Babys stillt. Zudem sind eine weitere Frau, eine Gans und eine Kuh auf dem Kunstwerk zu sehen.

Bei der Tätowierung handelt es sich übrigens nicht um die erste Verewigung des 21-Jährigen: Bereits einige Bilder und Schriftzüge schmücken den Körper des Beaus. Ob er wohl seinem Papa David nacheifern möchte? Im vergangenen Jahr ließ sich Romeo sogar ein Liebestattoo stechen: Anlässlich des Geburtstags von Mia Regan (21) überraschte er seine Freundin mit einem Liebesbeweis: Auf seinem rechten Arm steht das Wort "Mooch" geschrieben. Dies ist eine Anspielung auf den Insta-Namen der Beauty.

Aktuell ist der Sportler eigentlich von Mia getrennt. Vor wenigen Wochen wurden die beiden aber trotzdem gemeinsam in einem Restaurant in London erwischt. Ob die beiden doch wieder zueinandergefunden haben? Romeo und die 21-Jährige führten bereits in der Vergangenheit eine On-off-Beziehung. Trotz Trennung herrscht aber kein böses Blut zwischen dem einstigen Paar: "Wir empfinden immer noch jede Menge Respekt und Liebe füreinander und uns verbindet immer noch eine starke Freundschaft und das wird auch so bleiben", stellte der gebürtige Londoner auf Social Media klar.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham mit seiner Freundin Mia Regan

Instagram / romeobeckham Mia Regan und Romeo Beckham im Dezember 2022

