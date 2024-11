Hollywoodstar und Frauenheld: Leonardo DiCaprio wird 50

Leonardo DiCaprio feiert heute seinen 50. Geburtstag – und dazu wird der Schauspieler es sicherlich ordentlich krachen lassen. Erlauben kann sich Leo das wohl, schließlich gilt er seit vielen Jahren in Hollywood als einer der erfolgreichsten Stars überhaupt. Seine Karriere begann bereits 1991. Große Bekanntheit erlangte er jedoch etwas später an der Seite von Claire Danes (45) in "William Shakespeares Romeo + Julia" im Jahr 1996. Und wenn sein Name einigen dann noch nichts sagte, änderte sich das spätestens ein Jahr später: Zusammen mit Kate Winslet (49) begeisterte er in dem Film Titanic. Über die vergangenen Jahre hinweg sah man ihn in unzähligen weiteren Streifen wie beispielsweise "Catch Me If You Can", "Inception" oder "Der große Gatsby". Trotz seines Erfolges musste Leonardo aber lange auf seinen ersten Oscar warten. 2016 war es so weit und er wurde für "The Revenant – Der Rückkehrer" mit einem Goldjungen belohnt.

Doch Leo schreibt nicht nur mit seinen schauspielerischen Leistungen Schlagzeilen – sondern auch mit seinen Frauengeschichten. Die Liste seiner Verflossenen ist inzwischen ganz schön lang und vor allem ziemlich jung besetzt. So datete Leonardo Wilhelm DiCaprio, wie er mit vollem Namen heißt, beispielsweise Schönheiten wie Gisele Bündchen (44), Bar Refaeli (39) oder auch Blake Lively (37). In den vergangenen drei Jahren zeigte sich der Schauspieler jedoch hauptsächlich mit deutlich jüngeren Frauen. Ihm eilt deshalb der Ruf hinaus, dass er nur mit Frauen ausgehe, die unter 25 Jahre alt seien – dazu gehörten beispielsweise Schauspielerin Camila Morrone (27) und Eden Polani. Seit einigen Monaten ist Leo mit dem Model Vittoria Ceretti (26) zusammen.

Mit dem Model wird Leo seinen Geburtstag sicherlich verbringen. Doch auch eine andere Frau darf an seinem Ehrentag sicher nicht fehlen: seine geliebte Mutter Irmelin Indenbirken. Sie begleitet ihren einzigen Sohn regelmäßig auf alle möglichen Awardverleihungen. Auch bei Verabredungen mit Leos Dates soll sie hin und wieder dabei sein. Das Mutter-Sohn-Duo gilt als unzertrennlich."Man kann mich Muttersöhnchen nennen, aber ich finde es cool, sie bei mir zu haben", erklärte der dreifache Golden Globe-Gewinner vor einigen Jahren der Bild über die Beziehung zu seiner Mama.

Anzeige Anzeige

Raw Image LTD/MEGA Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti in London, November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio und Irmelin Indenbirken bei den Oscars 2014

Anzeige Anzeige