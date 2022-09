Vor Camila: Diese Frauen hat Leonardo DiCaprio schon gedatet

Leonardo DiCaprio (47) hat sich in den vergangenen Jahren einen Ruf als Casanova erarbeitet. Seit 2017 ging der Titanic-Star gemeinsam mit dem Model Camila Morrone (25) durchs Leben. Doch am Dienstag plauderte ein Insider aus, dass sie von nun an getrennte Wege gehen. Die Liste seiner Verflossenen wächst damit weiter. Promiflash fasst euch zusammen, mit welchen Frauen Leonardo schon angebandelt hat.

1996 wurde die Beziehung des 47-Jährigen zu dem Model Kristen Zang öffentlich. Doch nur zwei Jahre später verließ die Laufstegschönheit den "Don't Look Up"-Darsteller. Leo sei der Blondine damals zu unreif gewesen. 1999 bandelte der Schauspieler bereits mit dem nächsten Topmodel an. Sechs Jahre lang durfte der Hollywoodstar das brasilianische Model Gisele Bündchen (42) seine Freundin nennen. Nur wenige Monate nach der Trennung verliebte sich Leonardo in Supermodel Bar Refaeli (37). Vier Jahre lang hielt die Beziehung der beiden. 2011 wagte sich der "Inception"-Darsteller in fremde Gewässer: Anstelle eines Models datete er eine Schauspielerin. Fünf Monate lang war er mit Gossip Girl-Star Blake Lively (35) liiert.

Noch im selben Jahr verguckte sich Leo wieder in eine Laufstegschönheit. Von 2011 bis 2012 ging er mit dem Victoria's Secret-Model Erin Heatherton (33) durchs Leben. Nach rund sechs Monaten scheiterte jedoch auch diese Beziehung. Eine seiner Verflossenen konnte sogar zweimal das Herz des Schauspielers erobern: Sowohl 2013 als auch 2017 datete Leo das Model Toni Garrn (30). Doch für eine langfristige Beziehung reichte die Liebe der beiden offenbar nicht aus. Zwischendurch hoffte der 47-Jährige die große Liebe in Kelly Rohrbach (32) und Nina Agdal (30) gefunden zu haben. Doch die Liaison zu den beiden Models hielt jeweils nur ein Jahr an. Ob die Liste seiner Ex-Freundinnen weiter wächst oder ob Leo bald die Frau fürs Leben findet, bleibt abzuwarten.

LRNYC / MEGA Camila Morrone und Leonardo DiCaprio im Oktober 2019

Getty Images Kristen Zang, 2011

Getty Images Schauspieler Leonardo DiCaprio und Model Gisele Bündchen, Februar 2005

Getty Images Leonardo DiCaprio und Bar Refaeli, 2010

Getty Images Toni Garrn, Model

