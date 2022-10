Nach Tod ihrer Mutter: Lindsey Vonn spricht über ihre Trauer

Lindsey Vonn (38) spricht über eine sehr schwere Zeit. Vor rund einem Jahr wurde bekannt, dass die Mutter der Profisportlerin an ALS erkrankt war. Ende August folgte dann die traurige Nachricht, dass sie den Kampf gegen die Krankheit verloren hat. Die Ski-Rennläuferin berichtete, dass Lindy umgeben von ihren Liebsten friedlich verstorben sei. In einem Interview erinnert sich die Blondine jetzt zurück.

In der Today Show sprach die 38-Jährige ehrlich über ihren Trauerprozess: "Es war ein bisschen holprig. Sie starb auf den Tag genau ein Jahr nach ihrer Diagnose, es war also ein bedauerlicher, schneller Kampf, aber sie war die stärkste Frau, die ich je in meinem Leben getroffen habe, und unsere ganze Familie geht damit um, so gut sie kann." Lindsey zeigte sich zuversichtlich und betonte: "Ich versuche, jeden Tag so positiv zu sein, wie sie es war... und zwar einen Tag nach dem anderen."

Im weiteren Verlauf des Gesprächs machte sie deutlich, wie wichtig ihr die mentale Gesundheit sei. "Ich habe auch mit Schlaflosigkeit gekämpft, ich habe mit meinem Arzt gesprochen, ich habe Medikamente bekommen", verriet Lindsey. Mittlerweile sei sie auf dem Weg der Besserung und wolle das Beste aus ihrem Leben machen.

Anzeige

Eric Kowalsky / MEGA Lindsey Vonn in New York, Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Lindsey Vonn und ihre Mutter Lindy bei einem Olympia-Event 2014

Anzeige

Getty Images Lindsey Vonn bei den US Open, August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de