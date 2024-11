Paris Hilton feiert Londons Geburtstag im Wunderland-Stil

Paris Hilton (43) hat den ersten Geburtstag ihrer Tochter London (1) mit einer zauberhaften "Alice im Wunderland"-Party gefeiert. Dazu verwandelte die TV-Bekanntheit ihren weitläufigen Garten in eine märchenhafte Welt voller gigantischer Teetassen, rosafarbener Pilze und lebensechter Figuren aus dem beliebten Filmklassiker, wie sie auf Instagram zeigte. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Carter Reum und zahlreichen Freunden und Familienmitgliedern wurde der besondere Tag der kleinen London ausgiebig zelebriert. Die Gäste tauchten buchstäblich in die fantastische Welt des Wunderlands ein und genossen die kreative Atmosphäre.

Bereits am Morgen gab Paris ihren Fans in ihrer Instagram-Story einen exklusiven Einblick in die aufwendigen Vorbereitungen der Feier. Sie schrieb unter anderem: "Bereite heute eine besondere Geburtstagsfeier vor!" und fügte hinzu: "Könnt ihr das Thema erraten?" Später zeigte sie den beeindruckenden Eingangsbereich, geschmückt mit lachender Grinsekatze, blauen Samtschleifen und rosafarbenen Blumenarrangements. Die Familie posierte stolz vor dem großen Geburtstagsbanner, wobei die kleine London in einem entzückenden pinken Outfit strahlte. Zu den Höhepunkten der Party zählten neben einem stilvollen Tee-Party-Stand auch niedliche Alpakas, die frei im Garten umherliefen und sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen für Begeisterung sorgten.

Paris und ihr Mann Carter heirateten im November 2021. Im Januar 2023 stellten sie erstmals ihren Sohn Phoenix (1) vor. Im darauffolgenden November gaben sie zudem bekannt, dass Töchterchen London ihre Familie erweitert. Seitdem geht das ehemalige It-Girl voll in der Mutterrolle auf. Im Juni machte sie ihrem kleinen Mädchen eine zuckersüße Liebeserklärung im Netz: "London, ich habe mein ganzes Leben auf dich gewartet, mein wunderschönes kleines Mädchen. Du bist meine Welt."

Instagram / parishilton Paris Hilton, TV-Bekanntheit, mit ihrer Tochter London

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihren beiden Kindern

