"Meine Welt": Paris Hilton widmet Tochter London süße Worte

Paris Hilton (43) galt einst als das It-Girl schlechthin – jedoch gehört das der Vergangenheit an. Inzwischen tauschte die Hotelerbin die Schampusflasche gegen Schnuller und Windeln ein. In ihrer Rolle als zweifache Mutter scheint sie sich jedoch vollkommen wohl zu fühlen, wie sie immer wieder mit süßen Einblicken im Netz beweist. So auch nun wieder: Auf Instagram teilt die Blondine ein kurzes Video ihres jüngsten Sprosses London und widmet ihr dazu ganz liebevolle Zeilen. "London, ich habe mein ganzes Leben auf dich gewartet, mein wunderschönes kleines Mädchen", schreibt Paris sichtlich emotional und ergänzt: "Du bist meine Welt."

In dem Clip ist zu sehen, wie sich die 43-Jährige über ihre Tochter lehnt, die in einen Autositz geschnallt ist. Ganz verliebt blicken sich Mama und Tochter in die Augen, während der kleine Racker die Hand nach ihr ausstreckt, um sie ganz zärtlich im Gesicht zu berühren. "Ich liebe dich", ist dabei immer wieder von Paris zu hören. Und nicht nur die DJane selbst scheint ganz angetan von ihrem Nachwuchs zu sein. In den Kommentaren tummeln sich nur so die begeisterten Beiträge ihrer Fans. "Wie sie dich anschaut" oder auch "Wow, das ist das süßeste Video, das ich seit langem gesehen habe. Solch wunderschöne Augen" sind nur einige der entzückten Rückmeldungen ihrer Follower.

Doch nicht nur privat scheint es für die Unternehmerin aktuell rundzulaufen. Auch beruflich steht das ein oder andere Projekt bereits in den Startlöchern. Während Paris' Show "The Simple Life" aus den 2000er-Jahren schon bald ein Revival haben soll, können sich ihre Fans auch auf Musik freuen. Denn nach fast zwanzig Jahren wagte sich die Familienmama für ihr Album "Infinite Icon" mal wieder ins Tonstudio. Bereits ab dem 6. September soll die Platte weltweit erhältlich sein. Für ihren erneuten musikalischen Ausflug soll sie sich unter anderem Unterstützungen von einem echten Profi der Branche geholt haben – Superstar Sia (48).

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Tochter London und ihrem Sohn Phoenix

Getty Images Paris Hilton, 2024

