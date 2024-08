Richard Lugners Frau Simone äußert sich zum Tod ihres Mannes

Am Montag machten traurige Nachrichten die Runde: Richard Lugner (✝91) ist gestorben. Seine Ehefrau Simone Reiländer konnte sich am gestrigen Tag noch nicht zum Tod ihres Ehemannes äußern. Nun meldet sie sich auf Instagram zurück. Zu einem gemalten Bild des Unternehmers schreibt die Witwe: "Du warst der Traum meines Lebens. Und wenn ich dich strahlen sah, bei meinem Anblick, dann wusste ich, dass ich auch deiner war. In Liebe", und setzt hinter ihre rührende Worte ein schwarzes Herz.

Richard hinterlässt neben seinen vier Kindern auch gute Freunde, seine Familie und fünf Ex-Frauen. Christina Lugner (59), die liebevoll Mausi genannt wurde, konnte und wollte sich bereits gestern zum Tod ihres einstigen Ehemannes äußern. "Richard war mein großes Vorbild und Lebensmensch, ich habe ihm viel zu verdanken. Ruhe in Frieden, lieber Richard, du hinterlässt eine große Lücke, wir vermissen dich unendlich", ließ sie gegenüber der österreichischen Kronen Zeitung wissen.

Am 1. Juni dieses Jahres sagte Richard zum sechsten Mal "Ja" – und zwar zu seiner Simone. Die beiden heirateten im Standesamt in Wien und wurden an ihrem besonderen Tag von Kamerateam begleitet. Gegenüber Bild schwärmte Simone von ihrem Ehemann: "Er ist sehr erfolgreich und fleißig, und Richard weiß, worum es im Leben geht. Ich wollte immer einen Partner, zu dem ich aufschauen und von dem ich auch lernen kann." Zudem sei der Unternehmer ein wahrer Gentleman mit einer romantischen Ader gewesen sein, der ein gütiges und großes Herz habe.

Starpix / picturedesk.com Richard Lugner im Oktober 2023 in Wien

TikTok / lugner_city Simone und Richard Lugner im August 2024

