So süß gratuliert Oliver Pocher seinem Sohn zum Geburtstag

Eigentlich hält Oliver Pocher (46) seine Kinder weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus – für den Geburtstag seines Sohnes macht der Comedian nun aber eine Ausnahme! Auf Instagram teilt der fünffache Vater einen niedlichen Schnappschuss von sich und seinem Sohn. Das Bild entstand offenbar kurz nach der Geburt, denn auf der Aufnahme kuscheln Olli und sein kleiner Nachwuchs liebevoll in einem Krankenhausbett. "Heute vor 5 Jahren bist Du in unser Leben getreten und hast uns schon so viele tolle Momente beschert. [...] Aber es lohnt sich! Ich liebe dich, wie alle deine Geschwister, so sehr", schreibt der stolze Papa zu dem Foto.

Das Geburtstagskind ist das vierte von insgesamt fünf Kindern, die der Entertainer bisher auf der Welt begrüßen durfte. Der Fünfjährige wurde 2019 geboren und stammt aus Ollis Beziehung mit Ex-Frau Amira Aly (32). Das Verhältnis zwischen den Eltern zweier gemeinsamer Kinder ist seit der Trennung im vergangenen Jahr angespannt, was Olli in seinem Beitrag durch die Blume betont: "Aber auch die schwierigen und anstrengenden Momente gehören mit dazu. Kinder sind nicht nur Spaß und Freude und eine (Patchwork) Familie zusammenzuhalten ist immer kompliziert."

Olli und Amira waren von 2019 bis 2024 verheiratet, trennten sich aber im August vergangenen Jahres. Mittlerweile ist die Moderatorin wieder in festen Händen und führt eine glückliche Beziehung mit Christian Düren (34). Bei Olli lässt das Liebesglück momentan noch auf sich warten. Die Zeit weiß der 46-Jährige aber genaustens zu füllen – und zwar mit fiesen Seitenhieben gegen seine Ex! Während einer Live-Aufnahme seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" machte der Blondschopf erst vor wenigen Tagen deutlich, dass er seine Co-Moderatorin und Ex-Partnerin Sandy Meyer-Wölden (41) attraktiver finde als Amira. "Es geht um die innere Schönheit. Um jemanden, der dich charakterlich auch abholt", schmückte er seine Worte aus.

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher mit ihren beiden Kindern

Getty Images Amira Aly und Oliver Pocher auf dem Oktoberfest in München im September 2022

