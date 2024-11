Tabuthema im K-Pop: Rosé spricht offen über ihr Datingleben

Rosé (27) sprach zum ersten Mal in der Öffentlichkeit über ein großes Tabuthema im K-Pop: Dating. Die Künstlerin entflieht dadurch dem typischen Bild eines K-Pop-Idols. "Ich denke, ich bin dankbar dafür, dass ich ein paar Beziehungen hinter mir habe, wie ein normales Mädchen in den 20ern", erklärte die Sängerin vor wenigen Tagen im Interview mit PAPER Magazine. Rosé unterscheide sich nicht viel von anderen Mädchen in ihrem Alter, die toxische Beziehungserfahrungen gemacht haben. "Man kann sich wahrscheinlich sehr gut in mich hineinversetzen, wenn man sich meine Songs anhört, und wenn jemand schon einmal in einer solchen Beziehung war", fügte das Mitglied von Blackpink hinzu. Dabei müsse es sich nicht einmal um einen festen Partner handeln, sondern um jede Art von toxischer Beziehung.

Ihre Dating-Erfahrungen bringe Rosé in ihre Songs ein. Ihr Album "Rosie" erscheint noch diesen Dezember. In den sechs Liedern verarbeitet die Musikerin ihre Erfahrungen mit Red Flags und toxischen Beziehungen. "Ich habe mein Blut und meine Tränen in dieses Album gesteckt. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr euch dieses kleine Tagebuch von mir anhört", verkündete die Künstlerin Anfang Oktober auf Instagram. Vor wenigen Wochen erschien bereits der Track "APT." mit Bruno Mars (39), welcher letzte Woche auf Platz acht der "Billboard Hot 100" landete. Die weiteren Songs ihres Albums würden jedoch emotionaler als der fröhliche Hit sein.

Rosé veröffentlichte bereits vor drei Jahren ihr Single-Album "R". Bekannt wurde sie 2016 als Mitglied der K-Pop-Gruppe Blackpink. Gemeinsam mit Kim Jisoo (29), Jennie Kim (28) und Lisa Manobal (27) knackte Rosé etliche Rekorde. Ihr Solo-Comeback würde eine neue Seite der 27-Jährigen zeigen. "Die 20er sind keine einfache Zeit, die man durchlebt. In dieser Zeit ist man sehr verletzlich und verwirrt, aufgeregt und wütend über das Leben. Genau darüber wollte ich singen", offenbarte sie in ihrem aktuellen Interview.

Instagram / roses_are_rosie Bruno Mars und Rosé, Musiker

Instagram / roses_are_rosie Jennie, Rosé, Jisoo und Lisa von Blackpink, August 2024

