Für diese Musikerinnen könnte es nicht besser laufen! Im Jahr 2016 veränderte sich das Leben von Jisoo, Jennie, Rosé und Lisa – denn: Die südkoreanische Girlgroup Blackpink feierte ihr Debüt. Seitdem befinden sich die vier Mädels auf einem steilen Erfolgspfad. Dazu gehören mehrere Auszeichnungen, etliche Chart-Platzierungen und sogar ein gemeinsamer Song mit Superstar Lady Gaga mit dem Titel "Sour Candy". Doch jetzt übertrifft sich die K-Pop-Band noch einmal selbst: Das neue Musikvideo von Blackpink bricht gleich drei Weltrekorde!

Laut Guinness World Records habe der Clip zu ihrer neuen Single "How You Like That" in den ersten 24 Stunden rund 86 Millionen Aufrufe auf der Internetplattform YouTube verzeichnet. Mit dieser außerordentlichen Zahl von Klicks räumten die vier Musikerinnen ordentlich ab: "Meistgesehenes YouTube-Video in 24 Stunden", "Meistgesehenes Musikvideo auf YouTube in 24 Stunden" und "Meistgesehenes Musikvideo einer K-Pop-Band auf YouTube in 24 Stunden" lauteten die gebrochenen Rekorde. Seit der Veröffentlichung am 26. Juni haben inzwischen sogar knapp 187 Millionen Internetnutzer den Clip gesehen.

In der Vergangenheit hielt unter anderem die US-amerikanische Sängerin Ariana Grande (27) den Rekord für das meistgeklickte Musikvideo innerhalb eines Tages. Der Clip zu ihrem Hit "thank u, next" sei innerhalb von 24 Stunden ungefähr 55 Millionen Mal aufgerufen worden.

Getty Images Die K-Pop-Band Blackpink

Getty Images Die K-Pop-Band Blackpink beim Coachella 2019

Getty Images Die K-Pop-Band Blackpink



