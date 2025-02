Erster Teaser: Blackpink geht 2025 auf große Welttournee

Die K-Pop-Band Blackpink hat am 5. Februar einen ersten Teaser zu ihrer mit Spannung erwarteten Welttournee 2025 auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal veröffentlicht. Die kurzen, aber eindrucksvollen Szenen zeigen die ungebrochene Energie der vier Mitglieder und wecken bei Fans auf der ganzen Welt Vorfreude auf die kommenden Konzerte. Während noch keine genauen Tourdaten bekannt gegeben wurden, ist klar, dass Blackpink mit dieser Tour erneut ihre internationale Erfolgsgeschichte fortschreiben will. Neben der Ankündigung der Tour gibt es auch gute Nachrichten für Kim Jisoo-Fans: Die Sängerin wird am 14. Februar mit "Amortage" ihr erstes Soloalbum veröffentlichen.

Das kommende Jahr wird für die Gruppe und ihre Mitglieder ereignisreich. Jennie Kim (29) arbeitet an ihrem Soloalbum "Ruby", das am 7. März erscheinen soll, und Lisa (27) wird am 28. Februar ihr eigenes musikalisches Projekt "Alter Ego" vorstellen, bevor sie kurz darauf in der Erfolgsserie "The White Lotus" ihr Schauspieldebüt geben wird. Rosé (27), die im Dezember 2024 ihr Album "Rosie" herausbrachte, genießt weiterhin den Erfolg ihrer Single "APT.", die in Zusammenarbeit mit Bruno Mars (39) ein weltweiter Hit wurde. Trotz dieser ambitionierten Soloprojekte bleiben die gemeinsamen Pläne von Blackpink ein Herzstück, auf das Fans ungeduldig warten.

Blackpink steht in der Popwelt für eine einzigartige Mischung aus musikalischer Vielseitigkeit und ikonischem Stil. Seit ihrem Debüt im Jahr 2016 hat die Band immer wieder Meilensteine gesetzt und sich als eine der erfolgreichsten K-Pop-Gruppen der Geschichte etabliert. Besonders die individuellen Erfolge der Mitglieder zeigen, wie unabhängig und vielfältig sie sind, ohne ihre Verbindung zueinander zu verlieren. Die kommende Welttournee und die Soloalben liefern den treuen Fans nicht nur neue Musik, sondern auch spannende Einblicke in die künstlerischen Facetten der vier Stars. Die Erwartungen sind hoch – und das nicht ohne Grund.

Getty Images Die K-Pop-Band Blackpink beim Coachella 2019

Instagram / roses_are_rosie Jennie, Rosé, Jisoo und Lisa von Blackpink, August 2024

