Rosé trauert um verstorbenen Haarstylisten Jesus Guerrero

Am 25. Februar teilte Rosé (28) von Blackpink auf Social Media ihre Trauer über den plötzlichen Tod ihres Haarstylisten Jesus Guerrero. Unter einem gemeinsamen Foto, das sie auf X postete, fand die Sängerin rührende Worte: "Der süßeste Engel, als ich dich am meisten brauchte. Ich liebe dich so sehr. Ich vermisse dich bereits." Jesus, der am 23. Februar im Alter von nur 34 Jahren verstarb, war nicht nur für Rosé, sondern auch für andere Weltstars wie Kylie Jenner (27), Jennifer Lopez (55) und Katy Perry (40) tätig gewesen. Die traurige Nachricht seines Todes wurde von seinen offiziellen Social-Media-Kanälen bestätigt.

Jesus' Familie gab in einem öffentlichen Statement an, dass der Verlust ihres Sohnes "plötzlich und unerwartet" gekommen sei. "Wir werden ihn immer als das hellste Licht in Erinnerung behalten", hieß es weiter. Die genaue Todesursache wurde noch nicht bekanntgegeben. Mit Rosé verband den Stylisten die gemeinsame Arbeit an ihrem ersten Solo-Album "Rosie", das den internationalen Hit "APT" enthielt. Für die Sängerin ist sein Ableben sicherlich nicht leicht – in Interviews hatte die Künstlerin stets sehr warmherzig über Jesus gesprochen.

Abseits der Trauer stehen für Rosé und Blackpink große Projekte an. Die Band kündigte an, im Sommer 2025 mit einer Welttournee in zehn unterschiedlichen Städten, darunter Los Angeles, Paris und Tokio, aufzutreten. Rosé, die privat als Roseanne Park bekannt ist, hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur als Sängerin, sondern auch als Mode-Ikone einen Namen gemacht.

Getty Images Rosé im Juni 2024

Getty Images Rosé, Jennie, Jisoo und Lisa von Blackpink, August 2024

