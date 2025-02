Blackpink schreibt Geschichte mit Stadion-Auftritt in London

Die K-Pop-Sensation Blackpink wird am 15. August 2025 im legendären Wembley-Stadion in London auftreten. Mit diesem Konzert schreiben die vier Musikerinnen Geschichte: Sie sind die erste K-Pop-Girlgroup überhaupt, die auf der berühmten Bühne spielen wird, welche Platz für 90.000 Zuschauer bietet. Der Ticketverkauf startet am 27. Februar um 15 Uhr über Live Nation. Blackpink reiht sich laut Mirror in eine exklusive Liste von K-Pop-Größen ein: Zuletzt begeisterten BTS im Jahr 2019 im Wembley-Stadion ihre Fans.

Der Londoner Termin ist Teil einer groß angelegten Welttournee, die Blackpink im Juli in Goyang, Südkorea, beginnen. Anschließend führen die geplanten Auftritte die Band nach Nordamerika, wo große Konzerte in Los Angeles, Chicago, Toronto und New York stattfinden. Die Tour setzt sich in Europa fort – neben London sind auch Auftritte in Paris, Mailand und Barcelona angesetzt – und endet schließlich im Januar 2026 mit einer Show im Tokyo Dome. Wie YG Entertainment ankündigte, wird die Tour in einem ähnlich großen Umfang wie die rekordträchtige "Born Pink"-Tour gestaltet, die 1,8 Millionen Zuschauer anzog.

Während die Fans ihre Vorfreude auf sozialen Medien teilen, gibt es auch gemischte Stimmen. Einige äußern sich besorgt über die Arbeitsbelastung der Mitglieder, besonders da diese auch mit Soloprojekten beschäftigt sind. Lisa (27) etwa hat gerade ihr Album "Alter Ego" angekündigt, das im Februar erscheinen soll, während Jennie (29) im März mit "Ruby" ihr erstes volles Studioalbum veröffentlicht. Trotzdem bleibt die Spannung unter den Blackpink-Anhängern groß, die sich auch auf mögliche neue Musik freuen. Ein Fan schrieb laut Mirror begeistert: "Die BLACKPINK-Tour beginnt im Juli, was bedeutet, dass wir das Comeback wahrscheinlich im April und das Album im Juni bekommen. Nach drei Jahren kehren die Girls endlich zurück!"

Getty Images Rosé, Jennie, Jisoo und Lisa von Blackpink, August 2024

Getty Images Blackpink, K-Pop-Girlgroup

