Blackpink-Star Jisoo übernimmt Hauptrolle in neuem K-Drama

Kim Jisoo (30) hat eine neue Serienrolle an Land gezogen. Die K-Pop-Sängerin übernimmt die Hauptrolle in dem neuen Netflix-K-Drama "Boyfriend on Demand". An ihrer Seite wird der gefeierte südkoreanische Schauspieler und Sänger Seo In-guk zu sehen sein, wie Netflix bekannt gibt. Das romantisch-komödiantische Drama erzählt die Geschichte von Mi-rae, einer gestressten Webtoon-Produzentin. Zwischen ihrem hektischen Job und wenig Privatleben findet sie keine Zeit für die Liebe. Als sie zufällig ein sogenanntes "Monthly Boyfriend"-Gerät erhält, taucht sie in eine virtuelle Realität ein, die ihr den perfekt inszenierten Partner ihrer Träume liefert.

In "Boyfriend on Demand" verkörpert Jisoo die komplexe Rolle von Mi-rae, deren romantische Sehnsüchte wieder erwachen, als sie mit dem Gerät mit ihrem virtuellen Traummann konfrontiert wird. Dabei trifft sie in der realen Welt auf Park Kyeong-nam, der von Seo In-guk gespielt wird. Die beiden sind Rivalen in ihrer Firma – da sind sowohl Drama als auch Knistern vorprogrammiert. Seine kühle Art und mysteriösen Geheimnisse sorgen für emotionale Verwirrung bei Mi-rae. Dennoch fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Die Dreharbeiten zu dem mit Spannung erwarteten K-Drama unter der Leitung von Regisseur Kim Jung-sik laufen bereits auf Hochtouren. Wann die Serie verfügbar sein wird, ist aber noch unklar.

Jisoo gilt in Südkorea als echtes Multitalent. 2016 gab sie zusammen mit Jennie Kim (29), Lisa Manobal (27) und Rosé (28) als Blackpink ihr Debüt. Seither gelten die vier als eine der erfolgreichsten K-Pop-Girlgroups überhaupt. 2021 versuchte Jisoo sich dann erstmals als Schauspielerin – in der Serie "Snowdrop", die auf Disney+ verfügbar ist. Auch mit ihrem Privatleben sorgte die 30-Jährige bereits für Schlagzeilen. Im August 2023 datete die "Pink Venom"-Interpretin den Schauspieler Ahn Bohyun (36), der aus der Netflix-Serie "My Name" bekannt ist. Knapp drei Monate später trennten sich die beiden aber bereits wieder – laut einem Insider sollen sie keine Zeit für eine Beziehung gehabt haben.

Getty Images Jisoo, K-Pop-Star

Getty Images Blackpink, K-Pop-Girlgroup

