Neues Album: Blackpink-Rosé kündigt ihr Solo-Comeback an

Darauf haben die Fans lange gewartet: Rosé (27) bringt bald ein eigenes Album heraus und feiert damit ihr Solo-Comeback. In den vergangenen Jahren konzentrierte sich die Musikerin hauptsächlich auf die Arbeit mit ihrer Girlgroup Blackpink – doch jetzt will sie auch wieder alleine durchstarten. Wie die Sängerin gegenüber ihren rund 79,5 Millionen Instagram-Followern verkündete, soll am 6. Dezember ihr neues Album mit dem Titel "Rosie" erscheinen. "Ich habe mein Blut und meine Tränen in dieses Album gesteckt. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr euch dieses kleine Tagebuch von mir anhört", schrieb sie ganz ergriffen unter ein Bild des Plattencovers und erklärte: "Rosie – so dürfen meine Familie und meine Freunde mich nennen."

Die Produktion des Albums habe die 27-Jährige im vergangenen Jahr, nach der Blackpink-Tournee, in Los Angeles begonnen. Ein ganzes Jahr lang sei sie regelmäßig ins Studio gegangen und habe mit Songwritern und Produzenten, die sie bis dahin nicht gekannt habe, an Liedern gearbeitet. "[Ich habe] versucht, das nächste Kapitel meiner Karriere zu finden", erklärte Rosé und verriet: "Viele Nächte schlief ich mit dem Gefühl ein, verwirrt und verloren zu sein. Aber mit der Unterstützung meiner lieben Freunde und Familie, meines Teams und natürlich meiner Liebsten sitze ich heute hier."

Rosé, mit bürgerlichem Namen Roseanne Park, startete ihre Solokarriere im Jahr 2021 mit ihrem ersten Single-Album "R", auf dem es nur zwei Solo-Songs gab. Die neue Platte beinhaltet aber wohl einige mehr, so deutete sie an: "Ja, es ist ein Album in voller Länge." Es wird gemunkelt, dass der renommierte Produzent Bart Schoudel, der schon mit Rihanna (36), Beyoncé (43) und Justin Bieber (30) gearbeitet hat, an Rosés Platte mitgewirkt habe. Rosé ist nicht das einzige Blackpink-Mitglied, was allein durchgestartet ist. So gründete beispielsweise Lisa Manobal (27) Anfang dieses Jahres ihr eigenes Musiklabel, brachte einen Song heraus und performt bald bei einer Fashionshow von Victoria's Secret.

Getty Images Rosé beim Coachella 2023

Getty Images Rosé von Blackpink, After-Party der Oscars 2024

