Tränenreich: Rita Ora ehrt verstorbenen Liam Payne bei EMAs

Während der MTV Europe Music Awards 2024 gedachte Rita Ora (33) in einem ergreifenden Augenblick ihrem verstorbenen Freund Liam Payne (✝31). Die Sängerin hielt während ihrer Moderation inne, um Liams Leben und die gemeinsame Zeit zu würdigen: "Ich möchte mir kurz einen Moment nehmen, um an jemanden zu erinnern, der uns allen sehr, sehr viel bedeutet hat. Wir haben ihn kürzlich verloren, und er war ein bedeutender Teil der MTV-Welt und meines Lebens, und ich glaube, auch vieler von euch zu Hause und aller hier heute Abend". Die beiden arbeiteten 2018 gemeinsam an ihrem Hit "For You" – Rita erinnerte sich an ihn als "einen der freundlichsten Menschen", die sie je gekannt habe.

"Manchmal hilft es einfach, so etwas auszusprechen", fuhr Rita fort und betonte Liams großzügiges Wesen: "Er hatte das größte Herz und war immer der Erste, der seine Hilfe anbot. Er brachte so viel Freude in jeden Raum, den er betrat, und hat eine bleibende Spur auf dieser Welt hinterlassen." Im Anschluss wurde ihm zu Ehren ein emotionaler Videozusammenschnitt eingeblendet. Auf dem Bildschirm erschien: "MTV gedenkt Liam Payne 1993–2024", begleitet von Schwarz-Weiß-Bildern und Clips des verstorbenen Musikers sowie einem Ausschnitt des One Direction-Songs "Night Changes".

Bereits wenige Stunden nach der Nachricht von Liams Tod hatte Rita ihm bei einem Konzert in Osaka, Japan, einen tief bewegenden Tribut gezollt. Während ihrer Performance von "For You" konnte sie ihre Tränen nicht zurückhalten. "Ich kann das gerade nicht singen", gestand sie dem Publikum, während im Hintergrund ein Bild des Superstars aufleuchtete. Einen Tag später widmete Rita ihm einen rührenden Post auf Instagram. "Ich bin am Boden zestört", schrieb sie und fügte Fotos gemeinsamer Studioaufnahmen und Promotermine hinzu. Sie erinnerte sich daran, wie freundlich und großzügig Liam war: "Unser Song bekommt für mich jetzt eine ganz neue Bedeutung. Er hatte die liebste Seele, die ich je kennengelernt habe – ich werde ihn nie vergessen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Rita Ora und Liam Payne im Oktober 2018

Anzeige Anzeige

Pascal Le Segretain/Getty Images Liam Payne und Rita Ora