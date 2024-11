Xander Stephingers Freundin Lilly ist schon im achten Monat

Xander Stephinger und seine Freundin Lilly sind aktuell in freudiger Erwartung ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses – und mittlerweile sind sie von der Geburt des kleinen Bauchzwergs auch gar nicht mehr allzu weit entfernt: Denn wie die Beauty auf Instagram verkündet, ist sie bereits im achten Monat angekommen. "Hallo drittes Trimester, 29. Schwangerschaftswoche", schreibt sie zu einem Schnappschuss, auf dem ihr runder Babybauch und ein großer Blumenstrauß, den sie von ihrem Liebsten geschenkt bekommen hat, zu sehen sind.

Lilly hat das Gefühl, dass die letzten Schwangerschaftswochen viel schneller vergehen. In Anbetracht der bevorstehenden Geburt gibt die tätowierte Beauty jedoch zu, dass sie noch "irgendwie nicht" so bereit ist. "Ich freue mich so sehr auf unser kleines Mädchen", betont sie, fügt jedoch ehrlich hinzu: "Ich hab aber so großen Respekt vor dem Weg bis zum Treffen. Ich weiß, dass Frauen dazu gemacht sind, dieses Extreme zu meistern und auch, dass der Körper weiß, was er tut und vor allem tun muss, aber Respekt habe ich trotzdem extrem davor."

Wie Xander und Lilly im September in einem rührenden Video auf Instagram verkündeten, erwartet das Paar ein kleines Mädchen. Anlässlich des Geschlechter-Reveals zündeten sie eine rosafarbene Rauchbombe mit Konfetti. "Ich habe mich so, so sehr erschrocken! Der Moment war für uns beide unbezahlbar", kommentierte die schwangere Social-Media-Bekanntheit ihren Beitrag. Nachdem sie von ihrem Babyglück erfahren hatten, gaben sich die Eltern in spe einen leidenschaftlichen Kuss.

Instagram / mrs.lilly___ Lilly, Freundin von Xander Stephinger

Instagram / mrs.lilly___ Lilly und ihr Partner Xander Stephinger, September 2024

