Diese Stars sind bei Florian Silbereisens Adventsfest dabei

Florian Silbereisen (43) lädt zum großen Adventsfest – und hat jede Menge Stars mit im Gepäck. Wie Schlager.de jetzt bekannt gibt, sollen auch in diesem Jahr wieder einige Hochkaräter aus der Schlagerbranche auftreten. So seien unter anderem Ella Endlich (40) und Floris guter Freund Thomas Anders (61) mit von der Partie. Neben den beiden sollen auch Ross Antony (50), Inka Bause (55) und Oli P. (46) vorbeischauen. Der vorerst letzte Promi im Bunde ist Wincent Weiss (31). Außerdem plant Florian einen besonderen Auftritt der Gruppe The Golden Voice of Gospel. Ausgestrahlt wird das Ganze aber nicht erst im Dezember, sondern bereits am 30. November zur Primetime im Ersten. Bis dahin wird sicherlich auch noch der ein oder andere Gast hinzukommen.

Bereits seit 20 Jahren ist Florians Adventsshow eine feste Größe im TV-Programm der ARD. 2010 wurde die Veranstaltung von "Adventsfest der Volksmusik" in "Adventsfest der 100.000 Lichter" umbenannt. Für den Sänger ist die Veranstaltung nicht die einzige große Show in diesem Jahr. Denn auch 2024 wird er beim Schlagerbooom mit seinen Kollegen das neue Jahr einläuten. Diesmal steht die Sendung unter dem Motto "Rekord-Schlager-XXL-Party". Auch hier kann sich die Gästeliste sehen lassen: Inka und Oli werden sich auch an Silvester die Ehre geben. Hinzu kommen die Kultband Alphaville und Sänger DJ Ötzi (53). "Diese Show wird ein Mix aus vielen Stars, vielen Emotionen und jeder Menge Musik", versprach das Format laut dem Portal schon vorab.

Genau wie seine Gäste gehört Florian selbst seit vielen Jahren zu den Größen des deutschen Schlagers. Mittlerweile ist er nicht nur Musiker, sondern arbeitete sich sogar bis zum Kapitän des Traumschiffs hoch. Natürlich verzichtet auch die kultige Fernsehfilmreihe nicht auf ein Special zum Jahreswechsel. Während der 43-Jährige sowohl am 26. Dezember als auch am 1. Januar am Steuer stehen wird, begrüßt er einige berühmte Gäste an Bord. Neben seiner altbekannten Crew aus Barbara Wussow (63), Harald Schmidt (67) und Collien Ulmen-Fernandes (43) sind diesmal Komiker Wigald Boning (57), Let's Dance-Jury-Mitglied Joachim Llambi (60), Autorin Hera Lind (67) und Schauspielerin Nadine Menz (34) seine Mitreisenden.

Getty Images Wincent Weiss im Juni 2021

RTL / Markus Nass Inka Bause, Moderatorin

