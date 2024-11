Markus Becker freut sich riesig über sein zweites Enkelkind

Der Schlagerstar Markus Becker wird zum zweiten Mal Großvater und ist im großen Babyglück. Vergangene Woche bestätigte sein Management, dass seine Tochter Lilly einen Sohn zur Welt gebracht hat. Der "Rote Pferd"-Interpret freut sich darüber ganz besonders und teilt dazu jetzt sogar ein Foto auf Instagram. Dort sieht man das Neugeborene in seinen tätowierten Armen, während der frischgebackene Zweifachopa ihm das Fläschchen gibt.

"Auch wenn in diesem Monat viel Großes passiert, das ist mit Abstand das Größte und wir sind zum zweiten Mal stolze Großeltern", schreibt der 53-Jährige stolz in die Kommentarzeile. Für ihn steht die Familie gerade an erster Stelle. Auch seine Fans beglückwünschen ihn zahlreich unter dem Foto. "Herzlichen Glückwunsch und eine wunderschöne Kennenlernzeit", freut sich eine Nutzerin für den Sänger.

Bereits 2019 durfte der Ballermann-Star seine erste Enkeltochter begrüßen. Doch neben seinem privaten Glück scheint es auch in der Karriere gut zu laufen. In seinem Social-Media-Beitrag bezieht er sich auch darauf, wie viel diesen Monat passiert. Das könnte eine Anspielung auf seinen jüngsten Erfolg sein. Markus landet mit seinem Lied "Wir waren alle einmal Kinder" einen tollen Deal: Der Song ist die offizielle Hymne des RTL-Spendenmarathons.

Anzeige Anzeige

Instagram/ markus_becker_offiziell Markus Beckers Enkelkind im November 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Markus Becker, Schlagerstar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige