Markus Becker verabschiedet sich für Neustart vom Ballermann

Partysänger Markus Becker hat überraschend bekannt gegeben, dass er sich vom Ballermann zurückziehen will. In einem Interview mit Schlager.de erklärte er, dass sein musikalischer Wandel bei dieser Entscheidung eine wichtige Rolle spielt. Als langjähriger Star der deutschen Partyszene auf Mallorca ist Markus insbesondere für seinen Hit "Das rote Pferd" bekannt – ein Lied, das längst nicht mehr nur in Bierzelten, sondern auch in Kindergärten für Begeisterung sorgt. So möchte sich der Künstler nun hauptsächlich seiner jüngeren Zielgruppe zuwenden, was für ihn nicht länger mit dem Image des krawalligen Partysängers vereinbar ist.

Für Markus, der klassisch mit rotem Cowboyhut auftritt, hat sich die Ballermann-Welt in den letzten Jahren gravierend verändert. „Es geht mittlerweile textlich so unter die Gürtellinie“, erklärte der Sänger im Gespräch mit Schlager.de. Doch er beklagt nicht nur den stilistischen Verfall des Genres, sondern auch den steigenden Alkoholkonsum bei den Auftritten sowie das stark veränderte Publikum. Was früher eine bunte Mischung aus Jung und Alt war, sei inzwischen fast ausschließlich von jungen, alkoholisierten und teils aggressiven Feierwütigen geprägt. Für den 53-Jährigen, der mittlerweile selbst Enkelkinder hat, passe diese Entwicklung nicht länger zu seinen musikalischen Zielen.

Markus, der gemeinsam mit Stars wie Jürgen Drews (79), Mickie Krause (54) und Tim Toupet (53) zu den bekanntesten Künstlern des Ballermanns zählt, blickt auf eine lange Karriere zurück. Doch die Zeiten haben sich geändert: "Heute schießen die Ballermann-Künstler wie Pilze aus dem Boden", erklärte er und verwies auf die Rolle der sozialen Medien, die es heutzutage jedem ermöglichen, schnell bekannt zu werden. Als frischgebackener Großvater möchte Markus nun andere Wege gehen und sich auf seine neue Leidenschaft konzentrieren. Mit der Kindermusik hoffe er, positive Werte zu vermitteln und seinen kleinsten Fans ein großes Lächeln aufs Gesicht zu zaubern.

Markus Becker beim Mega Park Saison Opening in El Arenal

ActionPress Markus Becker, Schlagerstar

