Stars und Sternchen zum Greifen nah! Am Montag startet ein brandneues Format auf Sat. 1, das besonders die Fans der deutschen Prominenz vor die Bildschirme ziehen dürfte. Bei der Reality-Show "Promis privat – Mein fast perfektes Leben" ist der Name Programm: Viele bekannte Fernsehgesichter lassen sich im Rahmen des Projekts durchs Leben begleiten – kleine Alltagsproblemchen inklusive! Aber auf wen dürfen sich die Zuschauer freuen?

Wie eine Sat 1.-Pressemitteilung verrät, öffnen dem TV-Kamerateam keine Geringeren als Ginger und Bert Wollersheim (68) ihre Haustür. Sie lassen die Welt nicht nur an ihrer Liebe, sondern auch an ihrer Familienplanung teilhaben! Dabei steht das Paar aber vor einer kleinen Hürde: Wegen Berts Sammelleidenschaft gibt es aktuell gar keinen Platz für einen zukünftigen Sprössling!

Auch das Kuppelshow-Pärchen Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) zeigt sich in der Sendung offen wie nie! Das trifft vor allem auf die Bachelor-Bekanntheit zu: Die Netz-Beauty kämpft mit einem körperlichen Problem – die 25-Jährige findet, dass sie zu viel schwitzt! Ob Hausmittelchen oder gar ein Besuch beim Beauty-Doc da helfen können?

Joey Heindle sitzt ebenfalls mit im TV-Boot. Der Sänger spricht ganz offen über die schwierige Zeit, die er nach seiner Trennung von seiner Ex-Frau im Sommer 2018 durchgemacht hat. Wie hat sich sein Leben seither verändert und wie geht es ihm jetzt? Das offenbart der Musiker vor laufenden Kameras!

Iris Klein (52) kann von Gefühlsachterbahnen auch ein Liedchen singen. Die 52-Jährige wanderte kürzlich nach Mallorca aus – ihre Bar machte allerdings bereits nach fünf Tagen wieder dicht. Als wäre das nicht genug, beschäftigt sie auch der Dauer-Zoff zwischen ihren Töchtern Daniela Katzenberger (32) und Jennifer Frankhauser (26). Aber warum in alles in der Welt bestellt Iris für ihre Finca auch noch einen Geisterjäger?

Bei Julian Stoeckel (32) geht es in den kommenden Folgen rund! Der Influencer ist zwar ständig unterwegs – aber nie im eigenen Schlitten, denn einen Führerschein hat er noch nicht. Das soll sich jetzt ändern: Julians Partner drängt ihn, endlich die Prüfung zu machen. Ob der 32-Jährige aus dieser Geschichte wohl heil herauskommt?

Cathy Lugner (29) zeigt sich bei "Promis privat" ungewohnt verletzlich! In den Aufzeichnungen denkt die 29-Jährige an ihre Krankheit zurück. Jetzt will die Erotik-Bekanntheit ihr Leben umkrempeln – einzig ihre Tochter Leonie ist von dem Gesundheitstrip nicht angetan...

Schlagerstar Markus Becker greift in der Show zum Hammer! Neben seiner Frau Kirstin wohnen nämlich noch seine 20-jährige Tochter, sein Sohn uns sogar dessen Freundin im Familienheim. Damit Ordnung ins Chaos kehrt, soll eine größere Küche her!

Bei Yeliz' Schwester Filiz Koc (32) wird ein Familiendrama öffentlich! Die Ex-Fußballerin hat vergangenes Jahr ohne ihren Vater an ihrer Seite heiraten müssen: Savac Koc führte seine Tochter in letzter Sekunde doch nicht zum Altar. Noch immer gekränkt, wünscht sich die 32-Jährige endlich eine Aussprache. Ob die Wogen geglättet werden können?

So steinig war Melanie Müllers (31) Weg zur zweiten Schwangerschaft! Ihr Babyglück hat die Musikerin erst vor Kurzem verkündet – dabei hat sie sich aber offenbar schon lange vorher einen erneuten Kindersegen gewünscht. Sat 1. ist dabei, wie eine unerwartete Diagnose ihrer Ärztin ihr Leben verändert.

Wie geht es eigentlich Alphonso Williams (57)? In den vergangenen Monaten hatte der DSDS-Sieger 2017 mit einem Nierenversagen zu kämpfen. Nach seiner Not-OP versucht er nun, Schritt für Schritt wieder ins Business zurückzukehren. Seine Familie fürchtet allerdings, dass er sich übernimmt!

Geld macht doch glücklich – finden jedenfalls "Brezelkönig"-Mogul Stephan Bosshard und seine Frau Birgit Bosshard. Damit es auch anderen wohlhabenden Menschen so gut geht wie dem Ehepaar, beraten die Gründer der Firma "Happy Millionär" nun Neu-Millionäre: Wie macht Geldausgeben wohl am meisten Spaß?

"Promis privat – Mein fast perfektes Leben" läuft ab 29.07.2019 montags bis freitags um 18:00 Uhr auf Sat. 1.

