Vater von vier Kids: Chris Pratt schwärmt vom Familienleben

Chris Pratt (45) und Katherine Schwarzenegger (34) haben kürzlich die Geburt ihres Sohnes Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt bekannt gegeben. Ford ist – neben der vierjährigen Lyla und der zweijährigen Eloise – das dritte gemeinsame Kind der beiden. Chris hat zudem noch einen älteren Sohn aus einer vorherigen Beziehung mit Anna Faris (47) namens Jack. Der inzwischen 12-jährige Jack hatte einen schwierigen Start in sein Leben, da er neun Wochen zu früh auf die Welt kam und lange Zeit im Krankenhaus verbrachte. Zunächst gingen die Ärzte davon aus, dass der kleine Jack "entwicklungsbehindert" sei. Gegenüber People Magazine sagte Chris später aber, dass Jack sich "erstaunlich" entwickelt und "sehr fortschrittlich für sein Alter" sei.

Papa Chris schwärmte außerdem über Jacks Verhalten gegenüber seinen deutlich jüngeren Schwestern. "Es gibt einen großen Altersunterschied. Er macht einen tollen Job, er ist so lieb zu ihnen. Und sie lieben ihn so sehr und vermissen ihn, wenn er weg ist." Chris und Katherine legen großen Wert auf die Privatsphäre ihrer Kinder und integrieren sie nur selten in öffentliche Auftritte oder soziale Medien. Dennoch teilt der Familienvater hin und wieder Familienmomente online, wobei er jedoch stets darauf achtet, die Gesichter seiner Kinder unkenntlich zu machen.

Chris' Partnerin Katherine ist die Tochter der Hollywood-Ikone Arnold Schwarzenegger (77) und der Journalistin Maria Shriver (69), wodurch sie selbst im Rampenlicht aufwuchs. Sie schätzte laut Hello Magazine den Schutz, den ihre Eltern ihr gaben und ihr somit ermöglichten, ihre eigene Identität zu wählen. Katherine, die privat ein großes Faible für Pferde hat, teilt diese Leidenschaft mit ihrer Tochter Lyla (4). Gemeinsam verbringen sie viel Zeit im Reitstall. Auch allgemein lebt die Familie im Einklang mit der Natur – fernab der Paparazzi. Obwohl Chris weiterhin seine Karriere in Hollywood verfolgt, nimmt er sich immer die Zeit, um sich um seine Familie zu kümmern und besondere Augenblicke mit ihnen zu genießen.

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, Februar 2024

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt und seine Tochter Eloise im August 2024

