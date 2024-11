Drittes Baby von Chris Pratt und Katherine ist auf der Welt

Wundervolle Nachrichten machen Chris Pratt (45) und Katherine Schwarzenegger (34) jetzt bekannt: Ihr Baby ist seit dem vergangenen Freitag auf der Welt! Auf Instagram verkündet die Mama jetzt die frohe Botschaft und auch den Namen des Sprösslings: Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt. Zu dem Post schreibt sie im Namen von sich und ihrem Liebsten: "Wir freuen uns überglücklich, die Geburt unseres Sohnes Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt bekannt zu geben. Mama und Baby geht es gut und Fords Geschwister sind begeistert von seiner Ankunft. Wir fühlen uns so gesegnet und dankbar." Ein richtiges Foto von dem kleinen Neuankömmling teilt sie allerdings noch nicht mit der Welt.

Die Anhänger des Schauspielers und seiner Frau freuen sich extrem und gratulieren überschwänglich in den Kommentaren. Auch Patrick Schwarzenegger (31) und Stars wie Zoe Saldana (46) gratulieren, indem sie eine lange Reihe Herzchen unter den Post kommentieren. Allerdings zieht vor allem der Name des kleinen Babys die Aufmerksamkeit der Fans auf sich – es scheinen nicht alle begeistert davon zu sein. "Der Name wird ganz schön viel im Mund", meint einer dazu, während andere schreiben: "Das Kind tut mir jetzt schon leid, wenn ich daran denke, dass er das alles mal in eine Unterschrift packen muss" und "Ich freue mich für euch, aber der Name ist etwas lächerlich, oder?"

Chris und seine Frau sind seit 2018 zusammen. Ein Jahr später traten sie vor den Altar und gaben sich das Jawort. Mittlerweile haben sie außer Baby Ford noch zwei andere Kinder, Eloise Christina und Lyla Maria. Chris hat allerdings auch noch einen Teenager-Sohn, der aus seiner Beziehung mit Anna Faris (47) stammt. Ford, von dessen Geschlecht sie sich bis zum Schluss überraschen lassen wollten, macht die Familie nun erstmal komplett.

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, Februar 2024

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt

