Lockenkopf adé: Elias Becker trägt jetzt völlig neuen Look

Lust auf Veränderung: Elias Becker (24) hat sich von seiner langen Lockenpracht verabschiedet! Stattdessen trägt der Sohn von Boris Becker (56) seine Haare nun zu Braids geflochten. Auf mehreren Instagram-Bildern teilt der Hottie seine neue Sommerfrisur nun mit seinen Fans – und die lieben Elias' neuen Look! Neben einer Menge Flammen-Emojis bekommt er auch viele Komplimente. "Das steht dir so gut" und "Ich liebe das an dir" kommentieren mehrere Nutzer den Beitrag.

Seine Community ist sich einig: Der 24-Jährige ist ein echter Hingucker – egal mit welcher Frisur. Aber was sagt denn Elias' Herzdame zur neuen Frise? Im Herbst letzten Jahres machte der Promi-Spross seine Beziehung zu seiner Model-Freundin Yasemine Dahlberg öffentlich. Die beiden sind nicht nur optisch ein Superpaar, im Interview mit RTL schwärmte der geborene Münchner auch davon, wie viel er von ihr lerne. "Sie ist sehr intelligent", betonte er – immerhin handelt es sich bei seiner Liebsten um eine Columbia-Absolventin, die heute bei der New York Times arbeitet.

Als Sohn der Tennislegende und seiner Ex-Frau Barbara Becker (57) stehen Elias und sein älterer Bruder Noah Becker (30) schon seit ihrer Kindheit in der Öffentlichkeit. Trotz der vielen Skandale, für die sein Papa in den vergangenen Jahren sorgte, steht er dem ehemaligen Profisportler sehr nahe. Als dieser seinen 56. Geburtstag feierte, teilte Elias auf Social Media sogar ein niedliches Foto aus seiner Kindheit, auf dem er als Baby zwischen Noah und seinem Papa zu sehen ist. "Alles Gute an das Original", fügte er als Geburtstagsgruß an Boris hinzu.

Instagram / eliasbecker Elias Becker und Yasmine Dahlberg im Juni 2024

Instagram / e.current Throwback-Foto von Noah, Elias und Boris Becker

Wie findet ihr Elias' neuen Look? Richtig cool! Mir haben seine Locken besser gefallen.



