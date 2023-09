Fashion Week: Boris Becker bei Doppel-Date mit Sohn Elias

Sie genießen die Zeit zusammen! Boris Becker (55) ist seit wenigen Tagen offiziell von seiner Ex-Frau Lilly Becker (47) geschieden. Während der Scheidung und der Haftstrafe, die der ehemalige Tennisstar im britischen Gefängnis absitzen musste, hatte ihm seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro immer zur Seite gestanden. Jetzt genießen die zwei einen Abend bei der Mailänder Fashion Week, bei der auch sein Sohn Elias Becker (24) und dessen Freundin Yasmine Dahlberg zu Gast sind. Hier verbringt Boris ein stilvolles Doppel-Date mit seinem Sohn.

Der ehemalige Tennisprofi besuchte am Freitag die Modenschau von Boss in Mailand. In Begleitung seiner Freundin Lilian traf er dort auf seinen Sohn und dessen Liebste, sowie eine Freundin des Paares. Für Elias war das der erste öffentliche Auftritt mit seiner Yasmine und seinem berühmten Papa. Boris warf sich in einen Anzug, die Ladies trugen lange Kleider. "Wenn man in Mailand ist… Ein Abend mit der Familie", schrieb das Ausnahmetalent zum Schnappschuss des Quintetts auf Instagram. Sieht so aus, als wäre Elias' Partnerin bereits ein fester Bestandteil der Familie Becker.

Wie ernst es Elias mit seiner Herzdame meint, machte er kürzlich deutlich. Anfang September besuchten das Model und seine Auserwählte zusammen ein Event in New York, bei dem sie ihr Pärchen-Debüt gaben. Strahlend posierte das Paar für die Fotografen und warf sich dabei immer wieder verliebte Blicke zu.

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker im Februar 2023

Instagram / borisbeckerofficial Boris und Elias Becker

BFA / ActionPress Elias Becker und Yasmine Dahlberg im September 2023

