Mariska Hargitay enthüllt Familiengeheimnis nach 30 Jahren

Mariska Hargitay (61) hat ein Familiengeheimnis gelüftet, das sie über 30 Jahre lang bewahrte. In ihrer neuen Dokumentation "My Mom Jayne", die am Samstag beim Filmfestival Cannes Premiere feierte, enthüllte die "Law & Order: SVU"-Darstellerin, dass ihr biologischer Vater nicht Mickey Hargitay ist – der Mann, der sie großzog –, sondern der italienische Sänger Nelson Sardelli. Mariska erfuhr im Alter von 25 Jahren erstmals von dieser Wahrheit und traf ihren biologischen Vater fünf Jahre später bei einer seiner Shows. Die Dokumentation, die sich dem Leben ihrer ikonischen Mutter Jayne Mansfield widmet, zeigt diesen emotionalen Aspekt ihrer Familiengeschichte erstmals öffentlich.

In einem Interview mit Vanity Fair erklärte Mariska, dass sie beim Wiedersehen mit Nelson gemischte Gefühle hatte. Anfangs habe sie Loyalität zu Mickey empfunden, den sie immer als ihren wahren Vater sah. Doch über die Jahre baute sie eine Beziehung zu Nelson und ihren Halbschwestern auf, die ebenfalls in der Dokumentation auftreten. Der Film beleuchtet außerdem das tragische Leben ihrer Mutter, die 1967 bei einem Autounfall ums Leben kam, als Mariska erst drei Jahre alt war. Die Schauspielerin und ihre beiden Brüder überlebten den Unfall, der auch ihre eigene Zeit der Trauer und des Verarbeitens prägte. Gleichzeitig ist "My Mom Jayne" eine Hommage an Mickey, den Mann, der sie mit Liebe und Stabilität großgezogen hat.

Privat scheint Mariska heute sowohl beruflich als auch familiär glücklich zu sein. Sie ist seit 2004 mit dem Schauspieler Peter Hermann verheiratet und Mutter von drei Kindern. Mariska sagt, das Geheimnis nun öffentlich zu teilen, sei eine Befreiung – nicht nur für sich selbst, sondern auch für die neuen Familienbande, die sie dadurch stärken konnte. Mit Einblicken in ihre persönliche Reise und ihrer Dokumentarfilmregie zeigte "My Mom Jayne" eine sehr intime Seite der sonst so professionellen Schauspielerin, was beim Publikum in Cannes mit minutenlangem Applaus honoriert wurde.

Getty Images Jayne Mansfield schaut in die Kamera, ca. 1955.

Getty Images Mariska Hargitay mit ihrem Mann Peter Hermann und ihren Kindern August, Andrew und Amaya

