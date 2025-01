Mariska Hargitay schwärmt von TV-Kollegen Christopher Meloni

Mariska Hargitay (60) und Christopher Meloni (63) blicken auf eine jahrzehntelange Zusammenarbeit und Freundschaft zurück, die bereits seit ihren ersten gemeinsamen Vorsprechen für Law & Order: Special Victims Unit im Jahr 1999 besteht. Die Schauspielerin erinnerte sich gegenüber Today an den besonderen Moment, als sie beim Casting auf Christopher traf. Sie habe sofort gespürt, dass er die perfekte Besetzung für die Rolle des Elliot Stabler sei. "Das war eine Art einmalige Erfahrung", beschrieb Mariska die Chemie, die von Beginn an zwischen ihnen vorhanden war. Auch Christopher soll sich damals direkt im Anschluss an das Vorsprechen sicher gewesen sein: "Ich will sie als Partnerin".

Die Chemie zwischen den beiden habe von Anfang an gepasst – und das nicht nur vor der Kamera. Laut Mariska habe nicht nur ihre Fähigkeit, gemeinsam zu spielen, sie zusammengeschweißt, sondern auch ihr Sinn für Humor und eine tiefe gegenseitige Wertschätzung. Selbst in schwierigen Momenten, etwa bei Meinungsverschiedenheiten, sei ihre Verbindung stark geblieben. "Es ist Chemie", schwärmte die Schauspielerin von ihrer außergewöhnlichen Zusammenarbeit. Die Freundschaft der beiden hat auch Christophers zeitweises Ausscheiden aus der Serie überstanden: Bis heute seien sie noch eng miteinander verbunden. "Wir sind uns seit der ersten Minute sehr nahe und das hat sich nie geändert", so Mariska.

In einem weiteren Interview mit People erzählte Mariska außerdem, wie beeindruckt sie von Christophers Ausstrahlung war: "Seine Energie, sein Selbstbewusstsein, seine Stärke – und natürlich, wie er aussah." Die Schauspielerin, die mit ihrem "Law & Order"-Co-Star Peter Hermann verheiratet ist, bezeichnete ihre Verbindung zu Christopher als "eine dieser magischen Konstellationen, die für immer Glück und Dankbarkeit hinterlassen".

MEGA / Jose Perez / Bauergriffin.com Christopher Meloni und Mariska Hargitay am Serien-Set

Getty Images Christopher Meloni, Mariska Hargitay und Richard Belzer im September 2004

