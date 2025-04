Mariska Hargitay und Christopher Meloni halten Händchen

Mariska Hargitay (61) und Christopher Meloni (64) sorgten vergangenen Freitag für Aufsehen, als sie beim Basketballspiel der New York Knicks gegen die Cleveland Cavaliers Händchen haltend am Spielfeldrand gesehen wurden. Die beiden "Law & Order"-Stars, die seit Jahren vor der Kamera ein eingespieltes Team sind, hatten sichtlich Spaß im Madison Square Garden in New York City. Mariska wurde von ihrem 18-jährigen Sohn August begleitet, während Christopher mit seiner Frau Sherman Williams an seiner Seite das Spiel verfolgte. Trotz der Niederlage der Knicks mit 102:108 postete Mariska auf Instagram: "Immer ein Vergnügen, freitagabends im Garden zu sein… und die Gesellschaft hat auch nicht gestört", während sie ihren Co-Star markierte.

Mariska und Christopher verbinden fast 25 Jahre gemeinsame Arbeit an der Erfolgsserie "Law & Order: Special Victims Unit". Seit ihrem ersten Treffen im Jahr 1999, bei dem die Chemie sofort stimmte, sind sie nicht nur beruflich verbunden, sondern auch enge Freunde. Mariska ist sogar die Patentante von Christophers Tochter Sophia. Während die Co-Stars aktuell für Gastauftritte in den jeweiligen Spin-offs der Serie vor der Kamera stehen, teilen sie regelmäßig Schnappschüsse aus ihrem Alltag am Set, die bei den Fans ihrer Figuren – Olivia Benson und Elliot Stabler – für Begeisterung sorgen.

Abseits ihrer Karriere verbindet beide eine lange und glückliche Ehe mit ihren jeweiligen Partnern. Christopher ist seit 1995 mit der Produktionsdesignerin Sherman Williams verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Mariska wiederum ist seit 2004 mit dem Schauspieler Peter Hermann verheiratet, den sie am Set der Serie kennenlernte. Gemeinsam haben sie drei Kinder, von denen zwei adoptiert sind. Mariska, die als Kind ihre Mutter Jayne Mansfield verlor, sucht immer wieder Wege, ihre Vergangenheit mit der Gegenwart zu verbinden – zuletzt in der emotionalen Dokumentation "My Mom Jayne", die im Juni auf HBO Premiere feiern wird.

MEGA / Jose Perez / Bauergriffin.com Christopher Meloni und Mariska Hargitay am Set der Serie "Law & Order"

Getty Images Mariska Hargitay mit ihrem Mann Peter Hermann und ihren Kindern August, Andrew und Amaya

