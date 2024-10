Mariska Hargitay erinnert sich an Kindheit voller Schmerz

Mariska Hargitays (60) Kindheit ist für sie mit vielen schmerzlichen Erinnerungen verbunden. Als die Schauspielerin drei Jahre alt war, geriet ihre gesamte Familie in einen Autounfall, bei dem ihre Mutter starb. Zu Gast in der "Drew Barrymore Show" spricht sie mit der Moderatorin über diese schwere Zeit: "Wir hatten beide eine sehr spezielle Kindheit, mit Schmerzen und Traumata, die sich in unseren Körpern festgesetzt haben. Ich habe als junger Mensch viel Zeit damit verbracht, davor wegzulaufen." Erst im Erwachsenenalter stellte die Law & Order-Darstellerin fest: "Ich hatte ein paar harte Jahre, in denen ich mich wirklich damit auseinandersetzen musste, mich den Dämonen und Monstern stellen musste."

Dieses Jahr feiert der Fernsehstar seinen 60. Geburtstag. Anders als andere Hollywoodstars hat Mariska kein Problem mit ihrem Alter. "60 ist das neue 50!", verkündet sie stolz in der Talkshow und fügt in einem ernsteren Tonfall hinzu: "Ich glaube, wenn wir älter werden, werden wir stärker, wir konzentrieren uns auf das, was wichtig ist, und wir bekommen Zeit und Raum zurück. Diese Klarheit ist ein Geschenk."

Abseits ihrer persönlichen Geschichte legte Mariska eine beeindruckende Karriere hin. "Law & Order: SVU" feierte dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen und die US-Amerikanerin weiß, wie viel die Serie ihren Zuschauern bedeutet. "Fans kommen auf mich zu und bedanken sich dafür, dass ich ihre Geschichte erzählt habe", offenbart sie im Gespräch mit People.

Getty Images Mariska Hargitay, November 2023

Getty Images Mariska Hargitay bei einem "Law & Order: SVU"-Event in New York, 2019