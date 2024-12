Keke Palmer teilt Erinnerung an Treffen mit Mariska Hargitay

Keke Palmer (31) hat eine rührende Geschichte über Mariska Hargitay (60) geteilt, die sie während ihrer Gastrolle in "Law & Order: Special Victims Unit" erlebte. In einem Video mit BuzzFeed, in dem sie mit Welpen spielt und Fragen beantwortet, erzählte die 31-jährige Schauspielerin und Sängerin von ihrer Begegnung mit Mariska. Im Alter von zwölf Jahren bekam Keke die Chance, in der Serie mitzuspielen und war überwältigt, ihr Idol zu treffen. Sie sagte: "Ich habe vergessen, wie man schauspielert, ich war sprachlos, weil ich so ein großer Fan von Mariska war."

In einer Folge aus dem Jahr 2005 spielte Keke ein Mädchen, das nach dem Hurrikan Katrina entführt wurde und von Olivia Benson, gespielt von Mariska Hargitay, gerettet wird. Keke erinnerte sich: "Ich konnte nicht glauben, dass die Frau, die all diese jungen Mädchen und Jungen gerettet hat, hier war, um mich zu retten." Sie war so aufgeregt, dass sie nicht wusste, wie sie die Szene bewältigen sollte. Nach dem Mittagessen lud Mariska sie und den anderen jungen Gastdarsteller ein, in ihrem Trailer, Zeit zu verbringen. "Sie hatte Kisten voller schöner Dinge, luxuriöse Badeprodukte und all das, was Mädchen lieben, und sie gab uns alles", erzählte Keke. "Wir kamen mit Körben voller Geschenke aus ihrem Trailer, es war die süßeste Erinnerung überhaupt."

Fast zwanzig Jahre später denkt Keke noch immer an diese besondere Begegnung zurück. Kürzlich schrieb sie Mariska auf Instagram an: "Mariska, du erinnerst dich vielleicht nicht an mich, aber ich möchte, dass du weißt, dass ich dich immer noch liebe und so großartige Erinnerungen an unser Treffen habe." Zu ihrer Überraschung antwortete Mariska prompt: "Keke, natürlich erinnere ich mich an dich. Ich liebe dich so sehr. Ich bin so stolz auf alles, was du tust." Keke Palmer, die als Kinderdarstellerin begann und nun ihr Buch "Master of Me" veröffentlicht hat, hat sich zu einer erfolgreichen Schauspielerin, Moderatorin und Sängerin entwickelt. Mariska Hargitay, seit 1999 in der Rolle der Olivia Benson, ist die einzige Schauspielerin, die von Anfang an bei "Law & Order: SVU" dabei ist und setzt sich privat mit ihrer Stiftung Joyful Heart für Opfer von sexueller Gewalt, häuslicher Gewalt und Kindesmissbrauch ein.

Anzeige Anzeige

ActionPress Keke Palmer, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

MEGA / Jason Howard / Bauergriffin.com Mariska Hargitay am "Law and Order: Organized Crime"-Set

Anzeige Anzeige