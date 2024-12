Mariska Hargitay begeistert Fans mit Date-Night-Selfie

Mariska Hargitay (60) und ihr Ehemann Peter Hermann gönnen sich regelmäßig romantische Abende zu zweit! Am Wochenende begeisterte die Law & Order-Darstellerin ihre Fans, als sie ein niedliches Selfie von sich und ihrem Mann auf Instagram veröffentlichte. Mariska strahlte in einem silbernen Paillettenkleid und einer großen, ausgefallenen Sonnenbrille neben ihrem ebenso elegant gekleideten Partner. "Date Night", schrieb sie kurz und knapp unter das Foto.

Zahlreiche Fans und Prominente reagierten begeistert auf den Post und hinterließen liebevolle Kommentare. Ihr "Law & Order"-Kollege Ice-T (66) schrieb "Okay! Ich sehe euch!!!" und Jessica Capshaw (48) fügte hinzu: "Hotties." Andere Fans schwärmten: "Ihr seht fantastisch aus, ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Abend" und "Wunderschönes, kraftvolles Paar, ich liebe euch beide!" Mariska und Peter lernten sich 2001 am Set der Serie kennen, als er die Rolle des Anwalts Trevor Langan übernahm. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2004 sind sie unzertrennlich und haben gemeinsam drei Kinder: Söhnchen August sowie die adoptierten Kinder Amaya Josephine und Andrew Nicholas.

Ihre Liebesgeschichte begann auf besondere Weise: Peters Vorschlag für ihr erstes Date war ein gemeinsamer Kirchenbesuch. Mariska erinnerte sich in einem Interview mit People zurück: "Wir gingen zusammen in die Kirche und es war, als hätte mich der Blitz getroffen." Sie begann zu weinen, überwältigt von ihren Gefühlen, und wusste sofort, dass er der Richtige war. Neben ihrer erfüllten Ehe ist Mariska in ihrer Rolle als Olivia Benson erfolgreich: Seit über 500 Folgen verkörpert die mittlerweile 60-Jährige den legendären Charakter und hält damit den Rekord als längstlaufende Figur in einer Primetime-Drama-Serie in der Fernsehgeschichte.

Anzeige Anzeige

Instagram / therealmariskahargitay Mariska Hargitay und Ehemann Peter Hermann, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Mariska Hargitay mit ihrem Mann Peter Hermann und ihren Kindern August, Andrew und Amaya

Anzeige Anzeige

Anzeige