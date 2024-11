P. Diddy kann im Knast wohl weibliche Insassen ausspannen

P. Diddy (55) befindet sich derzeit in Untersuchungshaft im Metropolitan Detention Centre in Brooklyn – und das in einem Trakt, in dem es bezüglich der Privatsphäre anscheinend eher locker zugeht. Wie der Ex-Häftling Gene Borrello gegenüber der New York Post verrät, können die Gefangenen sogar in ihre Zellen von Mithäftlingen beobachtet werden: "In einem der Zimmer von 4 North gibt es Gitter. Wenn man sich hinlegt, kann man durch die Löcher sehen und mit den Frauen im Stockwerk unterhalb sprechen und sie anschauen."

Er ist sich sicher, dass Diddy von dieser Möglichkeit häufig Gebrauch mache. Ein weiterer Gefangener meint zudem, dass die weiblichen Insassen es oftmals provozieren, beobachtet zu werden. "Sie zeigen ihre Brüste und spielen mit ihrem Intimbereich", erklärt er und betont außerdem: "Diese Frauen sind ganz und gar nicht wie die Models von Diddys Partys."

Aktuell erwartet Diddy im Gefängnis seinen Prozess, der im Mai 2025 beginnen soll. Seine Anwälte haben bereits mehrere erfolglose Versuche unternommen, damit er gegen Kaution und unter bestimmten Auflagen aus der Haft entlassen wird und seine Prozessvorbereitungen angemessen durchgeführt werden können. Während sich zahlreiche Promis und ehemalige Freunde von dem Rapper distanzieren, hält seine Familie weiterhin zu ihm. In einem Statement, das People vorliegt, lautete es unter anderem: "Wir stehen geschlossen hinter dir und unterstützen dich bei jedem Schritt auf deinem Weg."

Getty Images P. Diddy im Februar 2000

Instagram / diddy P. Diddy und seine Kinder im März 2023

