Partygäste nahmen Drogen aus Angst, P. Diddy zu verärgern

In den 2000er Jahren lud P. Diddy (55) regelmäßig Stars und Sternchen zu seinen Partys ein. Gegenüber The Mirror verrät das ehemalige Playboy-Model Precious Muir jetzt, es sei dort ganz normal gewesen, dass jede Menge Drogen konsumiert wurden. Wie auch sie habe sich dabei nicht jeder wohlgefühlt. Precious befürchtete, dass sich in den Getränken verschiedene Substanzen befanden. Dennoch nahm sie diese an – aus Angst, ihren Gastgeber andernfalls zu verärgern: "Ich wollte ihn nicht verärgern und falsche Dinge sagen." So sei es gekommen, dass sie bei einer Feier einen Schluck eines Wodka-Mischgetränks zu sich genommen habe und ihr Gesicht plötzlich auf einer Seite gelähmt gewesen sei. Bis heute glaube sie, an diesem Abend unter Drogen gesetzt worden zu sein.

Die Einladung zu Diddys Partys sah Precious damals als eine große Chance an. Doch vor Ort hätten sie und ihre Freundinnen stets das Gefühl gehabt, von den anderen Gästen als "Frischfleisch" betrachtet zu werden. Bis heute erinnert sie sich bestens, wie unwohl sie sich damals gefühlt habe. "Du hoffst auf das Beste. Du hoffst, dass es beim nächsten Mal, wenn du gehst, nicht wieder passiert [...]. Aber die Leute im inneren Kreis bleiben die gleichen Leute und du beginnst zu erkennen, dass sie sich nicht verändern", ist sie sich sicher. Wohler gefühlt habe Precious sich, als sie sich als Model richtig etablieren konnte. Dann erst habe sie die Kraft und den Mut gehabt, "Nein" zu sagen.

Diddys Partys haben einen verruchten Ruf – und seit der Musiker wegen angeblichen Sexhandels im Rahmen der Veranstaltungen verhaftet wurde, verschlechtert sich deren Ansehen zunehmend. Wie es dabei zuging, blieb lange Zeit unter Verschluss, doch derzeit kommen immer mehr Details ans Licht. So offenbarte eine Event-Managerin, dass der 55-Jährige keine Kosten und Mühen scheute, um seinen Gästen einen wilden Abend zu bescheren. "Überall, wo man hinschaute, sah man sich selbst wieder und wieder gespiegelt. Man kann sich vorstellen, wie es aussieht, wenn die Leute nackt sind und Sex haben, auf dem Boden, auf Couches, wo auch immer", erzählte sie gegenüber The Post.

Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images P. Diddy im September 2019