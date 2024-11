Hunderte Spiegel: So sollen P.-Diddy-Partys ausgesehen haben

P. Diddys (55) sogenannte "Freak Off"-Partys sind berühmt-berüchtigt. Der aktuell inhaftierte Rapper schmiss die Feiern über Jahre hinweg für die High Society. Der angebliche Sexhandel und Missbrauch währenddessen brachte ihm in den vergangenen Monaten aber über 100 Klagen ein. Bisher wurde, so gut es geht, unter Verschluss gehalten, wie genau es dort aussah und was dort vorging. Eine Partyplanerin gibt nun aber gegenüber The Post einen kleinen Einblick in die ominösen Veranstaltungen. Beispielsweise seien die Wände mit Hunderten von Spiegeln bedeckt gewesen. "Überall, wo man hinschaute, sah man sich selbst wieder und wieder gespiegelt. Man kann sich vorstellen, wie es aussieht, wenn die Leute nackt sind und Sex haben, auf dem Boden, auf Couches, wo auch immer", verrät die Planerin.

Jede der Partys habe sich im Laufe des Abends in eine regelrechte Orgie verwandelt. Das Geld habe keine Rolle gespielt. Diddy soll pro Feier rund 464.000 Euro ausgegeben haben. "Tolles Essen, teurer Alkohol, Tänzer, Akrobaten, Models. Manchmal hatten wir lebende Tiere, manchmal verschiedene Performer. Es hat sich alles summiert, aber das war ihm egal", erklärt die Event-Managerin weiter. Die Dekoration jeder Party sei immer ein paar Tage danach wieder abgebaut und die zahlreichen Spiegel abgehängt worden. Mit der extravaganten Aufmachung habe der 55-Jährige eine ganz bestimmte Atmosphäre erreichen wollen: "Es war definitiv die Stimmung, die er vermitteln wollte. Dass überall, wo man hinsah, Sex stattfand. Es war eine Ausschweifung von Wand zu Wand."

Diddy wird seit mehreren Monaten vorgeworfen, auf seinen Partys Sexhandel betrieben zu haben. Die Planerin erinnert sich, dass der Musiker immer bewusst von "Models" gesprochen habe: "Er stellte sowohl Männer als auch Frauen ein, die sich selbst als 'Models' bezeichneten, aber zumindest für mich war es offensichtlich, dass es sich in Wirklichkeit um Sexarbeiter handelte." Mittlerweile häufen sich die skandalösen Geschichten von den Partys. Sogar Bilder sind an die Öffentlichkeit geraten. Daily Mail lagen einige Fotografien vor, die den US-Amerikaner vor eine üppig gedeckten Buffet-Platte zeigen, auf der eine nackte Frau umgeben von Lebensmitteln liegt. Drumherum bedienen sich auch die Gäste, unter denen sich berühmte Gesichter wie Will Smith (56), Owen Wilson (55) und Bruce Willis (69) finden.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige