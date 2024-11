Schwerer Vorwurf: Waren auf P. Diddys Partys Minderjährige?

P. Diddy (55) sitzt derzeit wegen mehren Anklagepunkten in Untersuchungshaft. Im Rahmen der Ermittlungen stehen auch seine umstrittenen "Freak-off"-Partys im Fokus – Feiern, auf denen der Rapper seine Gäste unter Drogen gesetzt und zu sexuellen Handlungen gezwungen haben soll. Die Sängerin Tanea Wallace hat im Jahr 2018 eine von P. Diddys Partys besucht und erhebt im Interview mit Page Six schwerwiegende Vorwürfe gegen den Musiker. Sie deutet an, dass auf der Feier minderjährige Personen anwesend waren: "In einer Ecke standen einige Leute um etwas herum, das sie versuchten, zu verstecken. Ich habe dahin geschaut und dachte: 'Sind das kleinwüchsige Menschen?' Doch auf den zweiten Blick merkte ich, das sind einfach kleine Menschen, wenn ihr wisst, was ich meine ..."

Die "kleine Menschen", wie sie Tanea nennt, seien "wie Harajuku-Barbies gekleidet" gewesen – ein Kleidungsstil, der von japanischen Mangas inspiriert und für den insbesondere die Rapperin Nicki Minaj (41) bekannt ist. Außerdem hätten sie "roten Lippenstift getragen, der sie 'sexy' aussehen ließ". Nach ihrer Entdeckung habe sich Tenea gefragt: "Was machen sie hier? Das ist doch eine Party für Erwachsene?" Genauer wollte die Sängerin jedoch nicht auf ihre Aussagen eingehen, um nicht "in Schwierigkeiten" zu geraten.

P. Diddy streitet Teneas unterschwelligen Vorwürfe jedoch vehement ab. Gegenüber der US-amerikanischen Zeitung erklärten Vertreter des Musikmoguls: "Frau Tanea Wallace ist nicht glaubwürdig und ihre Behauptungen über die 'Freak-offs' und Minderjährige sind völlig und kategorisch falsch." Ihr Mandant könne nicht auf jede weitere "lächerliche" Behauptung eingehen, die von Menschen erhoben werden, die nur Aufmerksamkeit und Publicity suchen. P. Diddy habe "volles Vertrauen in die Fakten und die Integrität des Gerichtsverfahrens. Vor Gericht wird sich die Wahrheit durchsetzen: Dass die Anschuldigungen gegen Herrn Combs reine Fiktion sind."

Instagram / ilovetanea_ Tenea Wallace, Sängerin

Getty Images P. Diddy, Rapper