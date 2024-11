Gar nicht so strikt: König Charles ist privat total herzlich

König Charles III. feiert heute seinen 76. Geburtstag und gewährt dabei seltene Einblicke in sein Privatleben. Während die meisten Menschen ihn als formellen Monarchen wahrnehmen, zeigt er sich abseits seiner offiziellen Termine und besonders im Kreis seiner Familie von einer ganz anderen Seite. Laut einem Insider von The Telegraph ist Charles "wirklich warmherzig" und "liebevoll", nicht selten gebe es Umarmungen und Küsse. Diese herzliche Familienseite des Königs wird oft übersehen, zeigt aber einen Mann, der sich seinen Verwandten sehr verbunden fühlt.

In ihrem Buch "Charles: Victim or Villain?" beschreibt Royal-Biografin Penny Junor, wie Charles früher privat mit seinen Söhnen herumalberte und eine enge Beziehung zu ihnen pflegte. Sie erzählt von einem Moment, in dem Harry bei einem gemeinsamen Abendessen aufstand, um seinem Papa für einen wunderbaren Urlaub zu danken, und den lachenden Royal dabei mit Küssen zu überhäufen. Solche Szenen stehen im Kontrast zu Harrys Behauptungen in seinen Memoiren "Reserve", in denen er über die emotionale Kälte der Mitglieder des Königshauses berichtet. Er schreibt: "Keine Umarmungen, keine Küsse, keine Streicheleinheiten. Ab und zu vielleicht ein leichtes Berühren der Wangen – zu besonderen Anlässen."

Trotz dieser unterschiedlichen Darstellungen gibt es zahlreiche Berichte und Fotos, die Charles als warmherzigen Vater und Großvater zeigen. Bei Proben für seine Krönungszeremonie wurde er gefilmt, wie er seine Enkel Prinz George (11) und Prinz Louis (6) umarmte und küsste, während Prinzessin Charlotte (9) ihm einen Knicks machte. Solche Momente wurden von Anwesenden mit Wohlwollen aufgenommen und zeigen eine weniger bekannte Facette des Monarchen. Charles' Zuneigung zu seiner Familie ist offensichtlich und widerspricht dem Bild eines distanzierten Königs.

Getty Images Prinz Harry und sein Vater Prinz Charles, 1997

Chris Jackson / Staff (Getty) Prinz Charles und sein Sohn Harry

