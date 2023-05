Doku zeigt unbekannte Fotos von König Charles und Enkeln!

Diese Bilder hat man bislang noch nicht gesehen! Am 6. Mai ist es endlich so weit: Charles (74) bekommt offiziell die britische Krone aufgesetzt. Aber wer ist eigentlich der Mann, der bald der den Thron besteigen wird? Antwort auf diese Frage soll nun die neue Doku "Charles R: The Making of a Monarch" liefern. In dieser stechen allerdings ein paar Bilder besonders heraus: In dem Dokumentarfilm sind bislang unveröffentlichte Fotos von Charles mit seinen Enkeln Prinzessin Charlotte (8) und Prinz George (9) zu sehen!

In der BBC-Doku sind zwei niedliche Aufnahmen aufgetaucht, die bislang noch keiner gesehen hat! Die Bilder sollen aus dem Jahr 2016 stammen, in dem Charles noch den Titel des Prinzen getragen hatte. Auf einem Foto sitzt der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) mit seinem Enkel George an einem Tisch und zeigt dabei mit einem Finger auf etwas. Auf dem anderen Bild steht er vor seiner Enkelin Charlotte und unterhält sie mit etwas, das er in seiner Hand hält. Wie wichtig ihm seine Familie ist, wird dadurch mehr als deutlich.

Bei der Krönung sollen die Kinder von Prinzessin Kate (41) und Prinz William (40) eine besondere Rolle spielen: George, Charlotte und Louis (5) sollen laut The Times nach der Zeremonie direkt in der Kutsche hinter dem Königspaar sitzen. Ob das tatsächlich so stattfindet, wird sich bald zeigen.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinz George

Anzeige

Getty Images König Charles im Juni 2018

Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis mit ihrer Mutter Prinzessin Kate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de