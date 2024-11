Jolina Mennen macht einen sexuellen Übergriff öffentlich

Im Oktober machte Jolina Mennen (32) ein trauriges Geständnis: Die Influencerin verriet ihren Fans, dass sie ein Problem mit Alkohol gehabt habe und deshalb mit dem Trinken aufgehört hat. In der ARD-Show "deep und deutlich" spricht sie nun erstmals ganz offen über die schockierenden Gründe für ihre Entscheidung. Demnach sei sie nach einer Partynacht alleine in eine Bar gegangen. Abgesehen von der Barkeeperin sei sie die einzige Frau im Laden gewesen. Als die Content Creatorin dann aufs Klo ging, folgte ihr einer der anderen Gäste: "Das war ganz schlimm, weil ich mich auf einmal nicht mehr wehren konnte. Ich bin heulend und schreiend rausgerannt."

Jolinas Aussage nach haben die anderen Kneipenbesucher ihre Hilfeschreie absichtlich ignoriert. "Es hat einfach jeder bewusst weggehört", erklärt sie unter Tränen. Nach diesem Erlebnis habe sie entschieden, keinen Alkohol mehr anzurühren: "Und ich habe dann deswegen 2022 für mich die Entscheidung getroffen: Ich möchte nie wieder in einer Situation sein, in der ich mich nicht wehren kann und habe dann aufgehört, Alkohol zu trinken."

Als sie ihre Abstinenz im vergangenen Monat öffentlich machte, ging die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin nur grob auf die Gründe für die Entscheidung ein. "Es war in meinem Fall nie die Häufigkeit, in der ich getrunken habe, sondern die Intensität, wenn, und das hat Ausmaße angenommen, in denen ich mich selbst verloren habe", deutete Jolina damals in ihrem YouTube-Video an.

