"Selber verloren": Jolina Mennen legt Alkoholbeichte ab

Jolina Mennen (32) hat in einem bewegenden siebenminütigen YouTube-Video ein schockierendes Geständnis gemacht. Die Influencerin offenbart ihren Fans, dass sie ein Problem mit Alkohol hatte und damit nicht umgehen konnte. Unter Tränen erzählt Jolina, dass das Trinken ein ungesundes Ausmaß angenommen hat. "Es war in meinem Fall nie die Häufigkeit, in der ich getrunken habe, sondern die Intensität, wenn, und das hat Ausmaße angenommen, wo ich mich selbst verloren habe", gesteht sie ehrlich.

Die Schwierigkeiten begannen für Jolina Anfang 2020, nachdem sie ihre eigene Beauty-Linie auf den Markt gebracht hatte. Obwohl sie das Gefühl hatte, alles erreicht zu haben, ging es bergab mit ihr. "Irgendwie hat sich mein Fokus verloren", erklärte sie in dem Video. Im September 2022 erkannte sie nach einer besonders schlimmen Nacht, dass sie aufhören musste, zu trinken. Jolina blieb sieben Monate lang abstinent und fühlte sich besser als je zuvor. Doch die Trennung von ihrem Ehemann nach elf Jahren Beziehung riss ihr "den Boden unter den Füßen weg". Um den Schmerz zu betäuben, griff sie erneut zum Alkohol, was zu Rückfällen führte. Aktuell ist sie jedoch wieder abstinent. "Ich habe vor etwas über zwei Monaten das letzte Mal getrunken. Und ich weiß, dass ich das schaffe", betont die Content Creatorin. Mit dem Clip möchte sie kein Mitleid erregen, sondern sich selbst und ihren Followern nichts vormachen: "Für mich ist das hier ein ganz wichtiger Start, um zurückzukommen."

Jolina und ihr langjähriger Ehemann Florian Mennen gaben vergangenes Jahr überraschend ihre Trennung bekannt. Die Gründe für das Liebes-Aus behalten die beiden zwar für sich, dennoch betonte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin im Gespräch mit Promiflash: "Es ist nichts Dramatisches vorgefallen. Uns ist das Leben passiert. Nichtsdestotrotz wird er immer einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben bleiben."

ActionPress Jolina Mennen im Februar 2023 in Hamburg

Instagram / jolinamennen Florian und Jolina Mennen

