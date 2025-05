Twenty4tim und Jolina Mennen starten gemeinsam einen Podcast

Twenty4tim (24) und Jolina Mennen (32) überraschen ihre Fans mit einem brandneuen Projekt: Ab sofort gehen die beiden Social-Media-Lieblinge als Podcast-Duo auf Sendung. Auf Instagram enthüllten sie den Titel ihres Formats – "Keine echten Männer" – und kündigten gleichzeitig an, dass die ersten beiden Folgen bereits ab Sonntagmittag auf Spotify sowie allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar sind. Schon im Vorfeld heizten Tim und Jolina die Gerüchteküche an. "Endlich ist das große Geheimnis gelüftet. Und wir sind so gespannt, was ihr sagt", schrieben sie zu einem emotionalen Posting, das ihre Community direkt ins Herz treffen dürfte.

In ihrem Social-Media-Beitrag geben die beiden einen tiefen Einblick in die Entstehung ihres Herzensprojekts. "Was ihr heute seht, ist nicht einfach nur ein Trailer für unseren Podcast. Es ist das Resultat von unzähligen schlaflosen Nächten, von Gesprächen, die tief gingen, von Momenten voller Zweifel – aber auch voller Hoffnung", erklären sie. Laut eigener Aussage steckten sie mehr als 80.000 Euro in die Produktion, "nicht in Luxus, sondern in eine Vision". Ziel des Podcasts sei es, nicht nur zu unterhalten, sondern die Zuhörer zu berühren, sie mit auf eine emotionale Reise zu nehmen und sowohl zum Nachdenken als auch zum Lachen zu bringen. Mit Statements wie "Wir haben geweint. Wir haben geschrien. Wir haben gezweifelt. Aber wir haben nie aufgegeben" zeigen die beiden, wie persönlich ihnen das neue Format ist.

Sowohl Tim als auch Jolina sind bekannt dafür, auf Social Media offen über ihre Gefühle, Erlebnisse und Kämpfe zu sprechen. Die Influencer geben ihren Followern häufig Einblicke in die eigenen Höhen und Tiefen, scheuen sich auch nicht davor, persönliche oder gesellschaftlich relevante Themen anzusprechen. Erst vor wenigen Tagen machte der 24-Jährige einen erschreckenden Übergriff öffentlich: Er wurde von einer unbekannten Person verfolgt und obendrein auch noch angespuckt. "Ich frage mich wirklich, wann diese Übergriffe aufhören. Den gesamten Tag habe ich mich gestern dreckig und eklig gefühlt", schrieb er betroffen in seiner Instagram-Story.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und Jolina Mennen, April 2025

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im April 2025

