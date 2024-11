Läuft da etwa was zwischen Hanna Weig und Jason Derulo?

Hanna Weig (28), die Noch-Ehefrau von Schauspieler Jörn Schlönvoigt (38), soll mittlerweile wieder auf Wolke sieben schweben – und das ausgerechnet mit Megastar Jason Derulo (35). Wie Fotos beweisen, die der Bild vorliegen, besuchten der Popsänger und das Model am Mittwoch gemeinsam eine Gala in Dubai. Auf den Bildern wirken die beiden vertraut: Jason legte sogar seine Hand auf Hannas Schoß, während sie ihm verliebt in die Augen schaute.

Nach Informationen des Newsportals soll es nicht das erste Mal gewesen sein, dass sich Jason und Hanna zusammen in der Öffentlichkeit blicken ließen. Angeblich reist das Model derzeit mit dem "Savage Love"-Interpreten um die Welt und wurde erst kürzlich mit ihm bei einem gemeinsamen Essen im Restaurant Zenon in Dubai gesichtet. Ob tatsächlich etwas an den Liebesgerüchten dran ist, ließen sowohl Hanna als auch Jason bis jetzt unkommentiert.

Jörn und Hanna gingen insgesamt fünf Jahre gemeinsam durchs Leben. 2017 krönten sie ihr Liebesglück mit der Geburt von Töchterchen Delia, bevor sie nur ein Jahr später vor den Traualtar traten. Nach nur vier Ehejahren verkündeten der GZSZ-Star und die hübsche Brünette ihre Trennung gegenüber der Bild: "Wir können bestätigen, dass wir seit Längerem kein Liebespaar mehr sind. Um Missverständnissen vorzubeugen – wir verstehen uns sehr gut und ziehen unser Kind gemeinsam groß."

Anzeige Anzeige

Instagram / hannweig Hanna Weig im August 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Hanna Weig und Jörn Schlönvoigt im Juli 2018

Anzeige Anzeige