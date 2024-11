Romina Palm "sehr fruchtbar": Follower fordern Feingefühl

Romina Palm (25) und Christian Wolf erwarten derzeit ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Obwohl der Fitness-Influencer durch eine geminderte Spermienqualität auf natürlichem Wege eigentlich keine Kinder zeugen könne, wurde das Paar schwanger. Das läge an Rominas überdurchschnittlicher Fruchtbarkeit, wie die GNTM-Bekanntheit kürzlich verriet. Promiflash berichtete darüber und löste bei den Lesern eine Welle der Empörung aus: Die User beschweren sich vor allem darüber, dass es Christians Ex-Partnerin Antonia Elena gegenüber unsensibel sei, diese intimen Details so intensiv zu thematisieren.

So schreibt ein Nutzer unter dem Instagram-Beitrag von Promiflash: "Puh, ich kann ja verstehen, dass sie sich freuen, aber ein bisschen mehr Empathie und Fingerspitzengefühl gegenüber der Ex-Partnerin wären schon angebracht." Ein weiterer Follower zeigt sich ebenfalls fassungslos: "Und das muss man jetzt so breitschlagen, nachdem er mit Toni in eine Klinik musste und die sogar ein Baby verloren haben?" Einige Leser sehen hinter Rominas intensiver Berichterstattung der Schwangerschaft sogar Kalkül. "Wie sie das einfach absichtlich macht, um Antonia eins reinzuwürgen, nur weil sie das Kind nicht sehen durfte", wettert ein Follower unter dem Beitrag.

Während Romina nämlich ihren ersten Nachwuchs erwartet, ist es für Christian bereits Kind Nummer zwei. Im März dieses Jahres wurde der Influencer das erste Mal Vater. Mutter des Kindes ist seine Ex-Partnerin Antonia, mit der er fünf Jahre durchs Leben ging. Nach einer langen gemeinsamen Kinderwunschreise mit harten Rückschlägen verkündeten sie im Juli 2023 Antonias Schwangerschaft mit Söhnchen Noah. Rund einen Monat später trennte sich das Fitness-Couple.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Romina Palm und Christian Wolf im April 2024

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

