Arzt hat herausgefunden: Romina Palm ist "sehr fruchtbar"

Romina Palm (25) und Christian Wolf werden Eltern. Diese Nachricht schlug vor wenigen Tagen ein wie eine Bombe, denn eigentlich kann der Fitnessinfluencer aufgrund der Qualität seiner Spermien auf natürlichem Weg gar kein Kind zeugen. In ihrem neuen YouTube-Video erzählen die beiden, wie Romina nun doch schwanger werden konnte. Ein Arzt, den Christian bereits zuvor bei der künstlichen Befruchtung seiner Ex konsultiert hatte, habe "geniale Eierstöcke" bei der Content Creatorin festgestellt. "Wir haben herausbekommen, dass ich sehr fruchtbar bin", freut sich Romina.

Christian kann sein Glück kaum fassen. Eigentlich ist seine Spermienqualität nämlich "nicht ausreichend", um auf natürlichem Weg ein Kind zu zeugen. Doch da Romina genetisch bedingt so gute Voraussetzungen hat, konnte sie schwanger werden. "Mein großer Traum war es schon immer, eine große Familie zu haben, ich liebe Kinder", schwärmt die 25-Jährige.

Mit seiner Ex-Freundin Antonia Elena hat Christian bereits einen Sohn – den kleinen Noah. Da Romina erst im vierten Monat ist, kennen die werdenden Eltern das Geschlecht ihres Sprösslings noch nicht. Christian hat jedoch intuitiv ein Gefühl, was es werden könnte. "Ich denke schon immer fast nur an Bruder, weil ich im Gespür habe, es wird ein Junge", schrieb er in seiner Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit seinem Sohn

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige