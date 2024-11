So änderte sich Prinzessin Kates Style über die Jahre

Der Kleidungsstil von Prinzessin Kate (42) ist für viele Fashion-Liebhaber eine Inspiration. Die Princess of Wales entwickelte im Laufe der Jahre ihren Sinn für Mode immer weiter. Schon häufig setzte die Stilikone unter den Royals mit ihren Looks neue Trends. Aber vor ihrer Heirat mit Prinz William (42) war der Stil von Kate noch ganz anders. Statt langen Kleidern und eleganten Ton-in-Ton-Looks war die Britin eher praktisch in Jeans und T-Shirts unterwegs. Für Partys durfte das Outfit ruhig sexy sein: Im grünen, glitzernden Pailletten-Top mit Schleife und den kurzen, knallgelben Shorts ist Kate kaum wiederzuerkennen. Auf der Day Glo Charity Roller Disco in London im Jahr 2008 setzte sie auf kräftige Farben und viele Details. Als besonderen Eyecatcher wählte sie damals eine Tasche in Barbie-Pink.

Von knallbunt zu schlicht: Kates erstes Jahr als Royal

So kennt man Kate schon eher. Für ihre Verlobung und Heirat mit William tauschte sie bunte Glitzerpailletten gegen gedeckte Töne – denn für eine Prinzessin sind Minirock und Partytop eher unüblich. Somit verzichtete Kate auf wilde Farbkombinationen und kurze Kleidung und wechselte zu einem schlichten Look. Im beigen Trenchcoat mit Knöpfen wirkte sie beispielsweise im März 2011 bei einem Termin in Belfast schon wie eine echte Royal. Der Gürtel des schlichten Mantels betonte ihre schmale Taille. Die schwarze Strumpfhose und die Pumps verliehen dem schlichten Look einen eleganten Touch. Die kleine Clutch machte das Outfit von Kate komplett. Ihr Make-up war zudem dezent gehalten, auch Schmuck war nicht zu erkennen.

Ihre Fashion-Revolution als Herzogin

Über die Jahre als Herzogin durchlief Kate einen weiteren Stylewandel. Sie setzte auf strahlende Signalfarben – vor allem auf Rottöne. Im November 2021 war Kate beispielsweise in London bei einem Event der absolute Hingucker. So trug sie damals einen beerenfarbenen Mantel und darunter einen farblich passenden Rollkragenpullover. Der knallige Ton-in-Ton-Look wirkte durch die schwarze Hose und die High Heels besonders elegant. Ohrringe sowie Ringe hielt sie dezent, ihr Make-up hielt sie eher natürlich.

Elegant und traditionell: Kates heutiger Style als zukünftige Königin

Heute kennt man die Mutter von Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) in klassischen und traditionellen Outfits. Beim Trooping the Colour im Juni 2024 trug Kate ein weißes Kleid mit einem schwarzen Taillengürtel und einer großen Schleife. Der dazu farblich passende Hut vermittelte Eleganz. Die Diamant-Ohrringe gehörten einst ihrer Schwiegermutter Prinzessin Diana (✝36). "Ihre Kleidung spiegelte allmählich das wider, was die Leute in ihrem Charakter sahen – eine Art Zurückhaltung, fast schon Bescheidenheit!", verriet eine royale Expertin in der Dokumentation "William & Kate: Too Good to be True". Kate passte ihr äußeres Erscheinungsbild dem einer zukünftigen Königin an.

Chris Jackson Collection Herzogin Kate im beigen Mantel, in Belfast, Irland im März 2011

Getty Images Herzogin Kate im November 2021

Getty Images Prinzessin Kate bei Trooping The Colour 2024