So stolz strahlt König Charles auf seinem Geburtstagsporträt

König Charles III. (76) feiert Geburtstag – und zu diesem freudigen Anlass gratuliert natürlich auch der britische Palast seinem Oberhaupt herzlichst! Auf einem royalen Porträt auf Instagram posiert der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) stolz für die Kamera. Für das Foto hat sich der Zweifachvater mächtig in Schale geworfen und strahlt in einem marineblauen Anzug mit farblich abgestimmter Krawatte und Einstecktuch. Währenddessen hat der Brite seine Hand lässig in die Hosentasche gesteckt.

In der Bildunterschrift des Social-Media-Beitrags heißt es: "Wir wünschen seiner Majestät, dem König, heute alles Gute zum Geburtstag." Dem stimmen auch zahlreiche Bewunderer zu und sie gratulieren Charles auf besonders liebevolle Weise. "Alles Liebe, ich liebe dich!", schwärmt eine Nutzerin des Onlineportals beispielsweise und ein weiterer User schreibt: "Herzlichen Glückwunsch, Königliche Hoheit! Lang lebe der König." Zudem wünschen ihm einige Fans viel Gesundheit.

Mit dieser hat Charles aktuell noch immer zu kämpfen, denn er ist an Krebs erkrankt. Um welche Art es sich handelt, ist nicht bekannt. Zwar trat der Monarch zunächst etwas kürzer, mittlerweile waltet er aber wieder seines Amtes. Zuletzt ließ sich der Vater von Prinz William (42) sogar auf der Premiere von "Gladiator II" in London blicken und glänzte auf dem roten Teppich. Seine Ehefrau Camilla (77) war jedoch nicht an seiner Seite – sie hat eine schwere Lungeninfektion und erschien daher nicht auf dem Event.

Getty Images König Charles, November 2024

Getty Images König Charles, November 2024

