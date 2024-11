Ohne Camilla: König Charles allein auf "Gladiator"-Premiere

König Charles III. (76) besuchte am Dienstagabend allein die Weltpremiere des Monumentalfilms "Gladiator II" in London, da Königin Camilla (77) aufgrund einer schweren Lungeninfektion verhindert war. Am Vorabend seines Geburtstags schritt der Monarch über den roten Teppich des Odeon-Luxe-Kinos am Leicester Square, während zahlreiche Fans und Stars ihn begrüßten. Ursprünglich sollte Camilla ihn begleiten, doch ihre Krankheit machte dem royalen Kino-Date einen Strich durch die Rechnung.

Die Premiere war hochkarätig besetzt: Neben König Charles waren auch die Schauspieler des Films wie Oscar-Preisträger Denzel Washington (69), Pedro Pascal (49), Paul Mescal (28) und Regisseur Ridley Scott (86) anwesend. Sie hatten die große Ehre, auch ein paar Worte mit dem Monarchen auszutauschen, als er ihnen die Hand schüttelte. Trotz ihrer gesundheitlichen Probleme ließ es sich Camilla nicht nehmen, am Nachmittag an einem Empfang für die Schauspieler im Buckingham-Palast teilzunehmen.

Seit rund einer Woche ist die Königsgemahlin angeschlagen und musste bereits einige Termine absagen. Sie ist an einer Atemwegsinfektion erkrankt, befindet sich aber auf dem Weg der Besserung. Kürzlich betonte Camilla auf einem Event bezüglich ihrer Gesundheit: "Es geht mir offensichtlich viel besser, ein bisschen Husten ist noch da", meinte sie bei einem Empfang der Booker Prize Foundation.

Eddie Mulholland - WPA Pool/Getty Images König Charles mit Connie Nielsen, Pedro Pascal, Denzel Washington und Paul Mescal

Getty Images Königin Camilla, Oktober 2024 in Apia

