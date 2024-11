Zendaya findet die Arbeit mit Freund Tom Holland "angenehm"

Zendaya (28) und ihr Schauspielkollege Tom Holland (28) harmonieren nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter. Die beiden Schauspieler zählen zu den absoluten Traumpaaren Hollywoods, bei denen es nicht nur auf der Leinwand funkte. Zendaya betont nun ganz offen, dass es für sie nicht im Geringsten "komisch" sei, mit ihrem Freund zusammenzuarbeiten. Gegenüber Vanity Fair verrät sie: "Seltsamerweise ist es tatsächlich angenehm."

Die US-Amerikanerin meint, dass sie sich am Set komplett sicher fühle, wenn ihr Liebster dabei ist. Im Laufe des Gesprächs gerät Zendaya richtig ins Schwärmen über den "Uncharted"-Darsteller: "Ich liebe es, mit ihm zu arbeiten. Er ist so talentiert und so leidenschaftlich bei dem, was er tut. Er gibt immer eintausend Prozent, auch wenn er völlig erschöpft ist." Diese Eigenschaften schätzt sie wohl ganz besonders an ihrem Tom.

Die beiden Filmstars waren erstmals 2017 in "Spider Man: Homecoming" zusammen auf der Leinwand zu sehen. Seit 2021 sind die Turteltauben offiziell ein Pärchen. Insbesondere die Dune-Bekanntheit machte sich aber nicht nur als Schauspielerin und Sängerin einen Namen, sondern auch als talentierte Tänzerin. Mit ihrem Partner möchte sie jedoch nicht unbedingt gemeinsam das Tanzbein schwingen, wie sie im Interview mit Teen Vogue mit einem Augenzwinkern ausplauderte: "Ich würde jemanden nehmen wollen, der genauso schlecht ist wie ich."

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home" in Los Angeles

ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler

