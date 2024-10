Nach langer Pause: Cameron Diaz feiert Hollywood-Comeback

Vor einigen Jahren beschloss Cameron Diaz (52), sich eine Auszeit von dem Trubel Hollywoods zu gönnen – doch jetzt ist Schluss mit der Pause! Für die Netflix-Komödie "Back in Action" wird sie im Januar 2025 an der Seite von Jamie Foxx (56) zu sehen sein. Ihren Rückzug aus dem turbulenten Leben in Hollywood erklärt sie laut The Hollywood Reporter so: "Es fühlte sich richtig an, mein eigenes Leben zurückzuerobern und alles andere war mir wirklich egal." Dabei bekam sie vor allem von ihrem Mann, Benji Madden (45), große Unterstützung. Weitere Infos findet ihr im Promiflash-Video.

