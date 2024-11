DSDS-Kollegin Loredana äußert sich zu Pietro-Lombardi-Drama

Während die Dreharbeiten für DSDS auf Hochtouren liefen, steckte Pietro Lombardi (32) mitten in einem öffentlichen Drama. Ein ausgearteter Streit mit seiner Verlobten sorgte für Schlagzeilen, kurz darauf wurde sein Ende bei der Castingshow verkündet. Seine Jurykollegin Loredana Zefi (29) hatte in dieser Zeit eine Menge Kontakt zu dem Sänger und dementsprechend vieles miterlebt. Im Gespräch mit Spiegel äußert sie sich dazu: "Pietro ist ja rausgeflogen aus der Jury, er wurde hart angefeindet. Ich war für ihn da, als er seinen Skandal hatte, hatte auch viel Kontakt zu seiner Verlobten und habe beiden einen guten Tipp gegeben."

Dem "Bella Donna"-Interpreten wurde häusliche Gewalt gegen seine Partnerin vorgeworfen. Die Rapperin habe versucht, zwischen Pietro und Laura Maria Rypa (28) zu vermitteln. "Ich hatte mit beiden immer wieder Kontakt und habe ihnen gesagt: Passt auf mit den Medien. Sobald ihr nach außen geht, wird euch jeder auslachen und lästern", erzählt sie und fügt hinzu: "Ich fühlte mich daran erinnert, dass ich auch einmal heftig angefeindet wurde in der Öffentlichkeit."

Zwischen dem dreifachen Papa und der Influencerin scheint inzwischen wieder alles in bester Ordnung zu sein – die Gewaltvorwürfe gegen Pietro wiesen sowohl der Popstar als auch Laura öffentlich zurück. Dass seine Zeit in der DSDS-Jury nach vielen Jahren vorbei ist, steht aber fest. In den vergangenen Wochen ist einiges passiert, woran der Ex von Sarah Engels (32) offensichtlich schwer zu knabbern hat. Seine Emotionen dazu hat er nun in einem Song verarbeitet. In dem Track "OMG" rechnet der 32-Jährige jetzt mit der Öffentlichkeit ab.

Instagram / loredana Loredana, Rapperin

ActionPress Pietro Lombardi bei DSDS 2023

